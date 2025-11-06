Лионелю Месси вручили ключ от Майами

«У меня было желание вручить этот ключ вам за все, что вы сделали для нашего великого города, нашей страны и мира футбола, спасибо вам», — сказал мэр Майами во время торжественной церемонии.
38-летний Лионель Месси играет за «Интер Майами» с июля 2023 года. В 2025 году он продлил контракт до конца сезона-2028. Аргентинец был тронут подобным жестом со стороны городских властей.
«Спасибо вам, для меня это большая честь. Это правда, что, как я только что сказал, мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми за то, что живем в этом городе, и возможность удостоиться такого отличия для меня — большая честь, так что спасибо вам», — отметил Месси.
В сезоне-2025 форвард в 38 матчах во всех турнирах забил 35 голов и сделал 18 результативных передач.
С 2003-го по 2021 год Месси играл за «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Позднее на протяжении двух сезонов аргентинец защищал цвета «ПСЖ».
Месси рекордные восемь раз выигрывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024). Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 46 трофеев.