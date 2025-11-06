Лионелю Месси вручили ключ от Майами

«Спасибо вам, для меня это большая честь. Это правда, что, как я только что сказал, мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми за то, что живем в этом городе, и возможность удостоиться такого отличия для меня — большая честь, так что спасибо вам», — отметил Месси.