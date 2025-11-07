Ялтинский «Рубин» может потерять половину состава из-за долгов

По информации источника, около десяти футболистов хотят покинуть клуб из-за долгов по заработной плате. Один из спортсменов рассказал «Mash на спорте», что игрокам не полностью выплатили зарплату за сезон, а также премиальные в размере более 200 тысяч рублей + бонусы на каждого. Руководство ялтинского «Рубина» планирует решить проблему к концу года, когда у многих футболистов истекают трудовые соглашения.
«Рубин» из Ялты является частным клубом. Спонсоры не покрывают весь бюджет. В прошлом сезоне команда просила материальной помощи у фанатов, которые собрали 100 тысяч рублей для оплаты отеля на один из гостевых матчей.
«Рубин» выступает в Дивизионе «Б» во Второй лиге. В текущем сезоне команда располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 43 очками. Лидирует в таблице ФК «Дружба» с 53 баллами. Второе место занимает «Астрахань» с 52 очками. На третьей строчке идет «Сочи-2» с 46 набранными баллами.