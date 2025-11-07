Ялтинский «Рубин» может потерять половину состава из-за долгов

По информации источника, около десяти футболистов хотят покинуть клуб из-за долгов по заработной плате. Один из спортсменов рассказал «Mash на спорте», что игрокам не полностью выплатили зарплату за сезон, а также премиальные в размере более 200 тысяч рублей + бонусы на каждого. Руководство ялтинского «Рубина» планирует решить проблему к концу года, когда у многих футболистов истекают трудовые соглашения.