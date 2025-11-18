Источник: Неймар выкупил бренд Pele за $18 млн

Напомним, Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. 33-летний бразилец провел за клуб в этом сезоне 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.