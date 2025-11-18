Ричмонд
Источник: Неймар выкупил бренд Pele за $18 млн

Нападающий «Сантоса» Неймар стал владельцем прав на бренд Pelé, сообщает UOL.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 33-летний Неймар купил бренд многократного чемпиона мира через компанию NR Sports, принадлежащую отцу бразильца. Стоимость составила $18 млн.

В рамках партнерства будет использоваться образ и имя трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Также будут лицензированы продукция, исторические архивы и другие активы бренда. Остальные подробности этого сотрудничества будут раскрыты позднее.

Предполагается, что официально о приобретении сообщат в среду, 19 ноября, в годовщину 1000-го гола Пеле.

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни. Ранее он выступал за «Сантос» под 10‑м номером, который сейчас принадлежит Неймару.

Напомним, Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. 33-летний бразилец провел за клуб в этом сезоне 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

В текущем сезоне «Сантос» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 36 очками. Лидером является «Фламенго», в активе команды 71 балл.