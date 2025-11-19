Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Трамп: я вырос в глазах своего сына, познакомив его с Роналду

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вместе с ибн Салманом в Белый дом прибыли нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес. На торжественном ужине по случаю визита саудовской делегации Трамп пошутил, что присутствие звездного португальца положительно сказалось на его авторитете в глазах 19-летнего сына Бэррона.

«Знаете, мой сын — большой поклонник Роналду. Бэррон встретился с ним. Я думаю, что после того, как я представил вас, он стал несколько больше уважать своего отца. Спасибо, что вы здесь, для меня это честь», — сказал Трамп.

Следующим летом США совместно с Канадой и Мексикой проведет чемпионат мира по футболу. Для Роналду этот турнир станет рекордным шестым мундиалем в карьере. 40-летний португалец рискует пропустить первые матчи группового этапа из-за удаления в отборочном матче против Ирландии (0:2), если против него будут применены дополнительные дисциплинарные санкции.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.