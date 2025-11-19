Трамп: я вырос в глазах своего сына, познакомив его с Роналду

Вместе с ибн Салманом в Белый дом прибыли нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес. На торжественном ужине по случаю визита саудовской делегации Трамп пошутил, что присутствие звездного португальца положительно сказалось на его авторитете в глазах 19-летнего сына Бэррона.
«Знаете, мой сын — большой поклонник Роналду. Бэррон встретился с ним. Я думаю, что после того, как я представил вас, он стал несколько больше уважать своего отца. Спасибо, что вы здесь, для меня это честь», — сказал Трамп.
Следующим летом США совместно с Канадой и Мексикой проведет чемпионат мира по футболу. Для Роналду этот турнир станет рекордным шестым мундиалем в карьере. 40-летний португалец рискует пропустить первые матчи группового этапа из-за удаления в отборочном матче против Ирландии (0:2), если против него будут применены дополнительные дисциплинарные санкции.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.