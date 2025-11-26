Ричмонд
Один из старейших клубов Португалии подал заявление о ликвидации

Португальская «Боавишта» близка к тому, чтобы прекратить существование. Об этом сообщает A Bola.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: PortoBestCity

«Боавишта» подала в суд города Вила-Нова-ди-Гая заявление о ликвидации из-за многочисленных долгов. Если суд удовлетворит это заявление, то клуб с более чем вековой историей прекратит свое существование.

Финансовые проблемы у «Боавишты» начались после того, как в 2020 году ее приобрел люксембургско-испанский бизнесмен Жерар Лопес. Спустя год он также купил «Бордо», который под его руководством опустился в четвертый французский дивизион. Ранее Лопес был президентом команды «Лотус» в Формуле-1, которая прекратила свое существование в 2015 году. В 2022 году ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег через подконтрольные ему спортивные структуры.

В прошлом сезоне «Боавишта» заняла последнее, 18-е место в чемпионате Португалии. Из-за финансовых проблем клуб не сумел получить профессиональную лицензию для выступлений во второй, третьей или четвертой лиге португальского футбола. В итоге «Боавишта» начала сезон в региональной лиге Порту, однако уже в октябре после череды технических поражений была вынуждена сняться с соревнований.

«Боавишта» была основана в 1903 году и является одним из старейших клубов Португалии. Он возник в западной части Порту и был создан раньше таких португальских грандов как «Бенфика» (1904) и «Спортинг» (1906).

В общей сложности «Боавишта» провела 50 сезонов в элитном португальском дивизоне, а в 2001 году единственный раз в своей истории стала чемпионом Португалии. Также «шахматные» пять раз побеждали в Кубке Португалии (1975, 1976, 1979, 1992, 1997) и трижды выигрывали Суперкубок страны (1979, 1992, 1997). В сезоне-2002/03 «Боавишта» дошла до полуфинала Кубка УЕФА.

В прошлом сезоне за «Боавишту» выступал российский защитник Виталий Лысцов, который провел за команду восемь матчей и забил один мяч.