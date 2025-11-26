Один из старейших клубов Португалии подал заявление о ликвидации

Финансовые проблемы у «Боавишты» начались после того, как в 2020 году ее приобрел люксембургско-испанский бизнесмен Жерар Лопес. Спустя год он также купил «Бордо», который под его руководством опустился в четвертый французский дивизион. Ранее Лопес был президентом команды «Лотус» в Формуле-1, которая прекратила свое существование в 2015 году. В 2022 году ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег через подконтрольные ему спортивные структуры.