Матч «Аякса» в Амстердаме был отменен из-за массовых беспорядков

«Матч “Аякс” — “Гронинген” окончательно остановлен. Безопасность игроков, всех присутствующих на поле и вокруг него не может быть гарантирована. Мы прекрасно понимаем разочарование подавляющего большинства добропорядочных болельщиков “Аякса” и приехавших фанатов “Гронингена”. Те, кто устраивает такое, приходят не ради матча или футбола. Разумеется, это имеет последствия. Так, те, кто запустили пиротехнику, получат штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев. Но прежде всего это печально для тех, кто действительно поддерживает свой клуб», — сказано в заявлении KNVB.