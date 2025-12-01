Ричмонд
Матч «Аякса» в Амстердаме был отменен из-за массовых беспорядков

Встреча 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между «Аяксом» и «Гронингеном» была отменена из-за массовых беспорядков на трибунах. Об этом сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Матч был прерван на 7-й минуте при счете 0:0. После примерно 40-минутной паузы игра была возобновлена, однако болельщики продолжили применять пиротехнику, из-за чего главный арбитр принял решение отменить проведение матча, сославшись на невозможность гарантировать безопасность игроков и персонала.

«Матч “Аякс” — “Гронинген” окончательно остановлен. Безопасность игроков, всех присутствующих на поле и вокруг него не может быть гарантирована. Мы прекрасно понимаем разочарование подавляющего большинства добропорядочных болельщиков “Аякса” и приехавших фанатов “Гронингена”. Те, кто устраивает такое, приходят не ради матча или футбола. Разумеется, это имеет последствия. Так, те, кто запустили пиротехнику, получат штраф в размере 450 евро и запрет на посещение стадиона сроком от 18 до 60 месяцев. Но прежде всего это печально для тех, кто действительно поддерживает свой клуб», — сказано в заявлении KNVB.

По информации местных СМИ, перформанс фанатов «Аякса» был посвящен болельщику Патрику «Пэдди» Овериму, который погиб в конце октября в возрасте 30 лет в результате столкновения его лодки с речным судном недалеко от порта Амстердама.

Отмечается, что матч «Аякс» — «Гронинген» будет доигран во вторник в Амстердаме при пустых трибунах.

«Аякс» занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизи, «Гронинген» — седьмое. Обе команды имеют в своем активе по 20 очков и отставют от лидирующего ПСВ на 17 баллов.