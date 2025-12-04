Ричмонд
Неймар впервые с 2022 года оформил хет-трик: видео

Нападающий «Сантоса» Неймар забил три гола в матче 37-го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде» (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем поле «Жувентуде». Форвард «Сантоса» Неймар отличился на 56-й, 66-й и 73-й минутах матча. 33-летний футболист оформил хет-трик впервые с 2022 года. В прошлый раз футболист сделал хет-трик 9 апреля 2022 года, когда трижды отметился забитыми мячами за «Пари Сен-Жермен» в игре с «Клермоном».

Неймар продлил свою голевую серию до трех матчей. За три встречи нападающий отличился пять раз.

Ранее в СМИ сообщили, что Неймар повредил мениск левого колена, из-за чего он мог пропустить концовку сезона. Позднее бразилец опроверг серьезность травмы.

Напомним, Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. Бразильский нападающий провел за клуб в этом сезоне 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне «Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 44 очками. Лидером бразильской серии А является «Фламенго», в активе команды 78 баллов.