Неймар впервые с 2022 года оформил хет-трик: видео

Встреча прошла на домашнем поле «Жувентуде». Форвард «Сантоса» Неймар отличился на 56-й, 66-й и 73-й минутах матча. 33-летний футболист оформил хет-трик впервые с 2022 года. В прошлый раз футболист сделал хет-трик 9 апреля 2022 года, когда трижды отметился забитыми мячами за «Пари Сен-Жермен» в игре с «Клермоном».
Неймар продлил свою голевую серию до трех матчей. За три встречи нападающий отличился пять раз.
Ранее в СМИ сообщили, что Неймар повредил мениск левого колена, из-за чего он мог пропустить концовку сезона. Позднее бразилец опроверг серьезность травмы.
Напомним, Неймар вернулся в Бразилию минувшей зимой, подписав с «Сантосом» контракт на шесть месяцев, который впоследствии был продлен до конца года. Бразильский нападающий провел за клуб в этом сезоне 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.
В текущем сезоне «Сантос» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 44 очками. Лидером бразильской серии А является «Фламенго», в активе команды 78 баллов.