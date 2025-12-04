Экс-игрок «Динамо» помог «Фламенго» стать чемпионом Бразилии

Единственный гол на 37-й минуте забил полузащитник Самюэль Лино, которому ассистировал бывший игрок московского «Динамо» Хорхе Карраскаль.
За тур до конца чемпионата «Фламенго» обеспечил себе преимущество в пять очков над ближайшим преследователем в лице «Палмейраса» и досрочно стал восьмикратным чемпионом Бразилии. Клуб из Рио-де-Жанейро догнал по количеству титулов «Сантос». Рекордсменом является «Палмейрас», который становился чемпионом страны 12 раз.
Напомним, что 30 ноября «Фламенго» обыграл «Палмейрас» (1:0) и в четвертый раз стал обладателем Кубка Либертадорес, став самым титулованным бразильским участником турнира.
В заключительном туре чемпионата Бразилии, который пройдет в воскресенье, 7 декабря, «Фламенго» на выезде сыграет против «Мирассола». После этого команда Филипе Луиса отправится в Катар для участия в Межконтинентальном кубке ФИФА, где ее первым соперником станет мексиканский «Крус Асуль».