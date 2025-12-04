Экс-игрок «Динамо» помог «Фламенго» стать чемпионом Бразилии

За тур до конца чемпионата «Фламенго» обеспечил себе преимущество в пять очков над ближайшим преследователем в лице «Палмейраса» и досрочно стал восьмикратным чемпионом Бразилии. Клуб из Рио-де-Жанейро догнал по количеству титулов «Сантос». Рекордсменом является «Палмейрас», который становился чемпионом страны 12 раз.