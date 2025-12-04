Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Экс-игрок «Динамо» помог «Фламенго» стать чемпионом Бразилии

«Фламенго» дома обыграл «Сеару» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Бразилии по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 37-й минуте забил полузащитник Самюэль Лино, которому ассистировал бывший игрок московского «Динамо» Хорхе Карраскаль.

За тур до конца чемпионата «Фламенго» обеспечил себе преимущество в пять очков над ближайшим преследователем в лице «Палмейраса» и досрочно стал восьмикратным чемпионом Бразилии. Клуб из Рио-де-Жанейро догнал по количеству титулов «Сантос». Рекордсменом является «Палмейрас», который становился чемпионом страны 12 раз.

Напомним, что 30 ноября «Фламенго» обыграл «Палмейрас» (1:0) и в четвертый раз стал обладателем Кубка Либертадорес, став самым титулованным бразильским участником турнира.

В заключительном туре чемпионата Бразилии, который пройдет в воскресенье, 7 декабря, «Фламенго» на выезде сыграет против «Мирассола». После этого команда Филипе Луиса отправится в Катар для участия в Межконтинентальном кубке ФИФА, где ее первым соперником станет мексиканский «Крус Асуль».