ПАОК с Оздоевым едва не проиграл «Арису» в Кубке Греции

Счет в матче на 47-й минуте открыл бразильский полузащитник хозяев Дуду. Гости спаслись на шестой добавленной минуте благодаря голу нападающего Йоргоса Якумакиса.
Стоит отметить, что на 16-й минуте болгарский полузащитник ПАОКа Кирил Десподов не сумел реализовать пенальти.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Его соотечественник и одноклубник нападающий Федор Чалов провел встречу на скамейке запасных.
В этом сезоне Кубок Греции проводится по новому формату, схожему с Лигой чемпионов. В общем этапе турнира принимают участие 20 команд, каждая из которых играет по четыре матча. Четыре лучшие команды выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие места с 5-го по 12-е, начнут плей-офф со стадии ⅛ финала.
После трех сыгранных матчей ПАОК занимает 11-е место, имея в своем активе четыре очка. В заключительном матче общего этапа Кубка Греии клуб из Салоников сыграет с командой «Марко» из второй греческой лиге. Матч пройдет 17 декабря.
В воскресенье, 7 декабря, ПАОК дома вновь сыграет с «Арисом» в матче чемпионата Греции.