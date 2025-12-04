Ричмонд
ПАОК с Оздоевым едва не проиграл «Арису» в Кубке Греции

ПАОК на выезде сыграл вничью с «Арисом» (1:1) в матче четвертого тура общего этапа Кубка Греции по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ANP via Getty Images

Счет в матче на 47-й минуте открыл бразильский полузащитник хозяев Дуду. Гости спаслись на шестой добавленной минуте благодаря голу нападающего Йоргоса Якумакиса.

Стоит отметить, что на 16-й минуте болгарский полузащитник ПАОКа Кирил Десподов не сумел реализовать пенальти.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Его соотечественник и одноклубник нападающий Федор Чалов провел встречу на скамейке запасных.

В этом сезоне Кубок Греции проводится по новому формату, схожему с Лигой чемпионов. В общем этапе турнира принимают участие 20 команд, каждая из которых играет по четыре матча. Четыре лучшие команды выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие места с 5-го по 12-е, начнут плей-офф со стадии ⅛ финала.

После трех сыгранных матчей ПАОК занимает 11-е место, имея в своем активе четыре очка. В заключительном матче общего этапа Кубка Греии клуб из Салоников сыграет с командой «Марко» из второй греческой лиге. Матч пройдет 17 декабря.

В воскресенье, 7 декабря, ПАОК дома вновь сыграет с «Арисом» в матче чемпионата Греции.