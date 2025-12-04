ПАОК с Оздоевым едва не проиграл «Арису» в Кубке Греции

В этом сезоне Кубок Греции проводится по новому формату, схожему с Лигой чемпионов. В общем этапе турнира принимают участие 20 команд, каждая из которых играет по четыре матча. Четыре лучшие команды выходят в четвертьфинал, а команды, занявшие места с 5-го по 12-е, начнут плей-офф со стадии ⅛ финала.