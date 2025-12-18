Именно такие люди нужны «ПСЖ». Партнеры Сафонова — о его игре

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе «ПСЖ» мяч забил Хвича Кварацхелия (38-я минута). У «Фламенго» отличился Жоржиньо (62, пенальти). В серии послематчевых 11-метровых ударов победу одержали футболисты «ПСЖ» — 2:1.
«После матча мы поблагодарили Матвея. Он действительно замечательный человек, который смеется со всеми. И на поле, и вне его — он невероятный человек. Он был готов и ждал этого момента и показал, на что способен. Это парень, который очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда внимателен и всегда выкладывается на полную. Именно такие игроки нам нужны», — приводит слова игрока «ПСЖ» Варрена Заира-Эмери Le Parisien.
Также об игре Сафонова высказался полузащитник «парижан» Витинья.
«Это невероятное чувство. Это был действительно важный финал, и мы его выиграли. Было тяжело, мы много работали, и теперь мы очень счастливы. Чувствуем, что хорошо поработали, приложив немало усилий и немного удачи, но именно это нам и было нужно. Сафонов тоже был невероятен!» — приводит слова футболиста пресс-служба «ПСЖ».
Матвей Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти. Также он стал первым голкипером «ПСЖ» в XXI веке, отразившим четыре 11-метровых удара в одной серии.