Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.96
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.81
П2
12.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.56
П2
3.08

Именно такие люди нужны «ПСЖ». Партнеры Сафонова — о его игре

В финале Межконтинентального кубка российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в серии против «Фламенго». Партнеры по команде высоко оценили его игру.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе «ПСЖ» мяч забил Хвича Кварацхелия (38-я минута). У «Фламенго» отличился Жоржиньо (62, пенальти). В серии послематчевых 11-метровых ударов победу одержали футболисты «ПСЖ» — 2:1.

«После матча мы поблагодарили Матвея. Он действительно замечательный человек, который смеется со всеми. И на поле, и вне его — он невероятный человек. Он был готов и ждал этого момента и показал, на что способен. Это парень, который очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда внимателен и всегда выкладывается на полную. Именно такие игроки нам нужны», — приводит слова игрока «ПСЖ» Варрена Заира-Эмери Le Parisien.

Также об игре Сафонова высказался полузащитник «парижан» Витинья.

«Это невероятное чувство. Это был действительно важный финал, и мы его выиграли. Было тяжело, мы много работали, и теперь мы очень счастливы. Чувствуем, что хорошо поработали, приложив немало усилий и немного удачи, но именно это нам и было нужно. Сафонов тоже был невероятен!» — приводит слова футболиста пресс-служба «ПСЖ».

Матвей Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти. Также он стал первым голкипером «ПСЖ» в XXI веке, отразившим четыре 11-метровых удара в одной серии.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше