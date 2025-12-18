Именно такие люди нужны «ПСЖ». Партнеры Сафонова — о его игре

«После матча мы поблагодарили Матвея. Он действительно замечательный человек, который смеется со всеми. И на поле, и вне его — он невероятный человек. Он был готов и ждал этого момента и показал, на что способен. Это парень, который очень хорошо влился в команду, быстро выучил французский, всегда внимателен и всегда выкладывается на полную. Именно такие игроки нам нужны», — приводит слова игрока «ПСЖ» Варрена Заира-Эмери Le Parisien.