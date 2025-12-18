«Он будто видел нашу тренировку». Тренер «Фламенго» — о Сафонове

«Мне очень грустно проигрывать, я не люблю проигрывать. Но в то же время я очень горжусь своими игроками. То, что они сделали сегодня, было историческим. Мы были так близки к победе, играя с командой такого уровня.



Пенальти… Вратари, аналитики и тренеры изучают и передают информацию. Вратарь “ПСЖ”, вероятно, очень хорошо подготовился. Как будто он смотрел нашу вчерашнюю тренировку. Это действительно похвально. Поздравляю Париж. У них был фантастический сезон, и они это заслужили. Я предпочитаю поздравить Париж и его вратаря, который отразил все эти пенальти и сделал свою команду чемпионами», — сказал Луис после матча.