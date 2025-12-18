Президент ФИФА Инфантино опубликовал фото с Сафоновым

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.70
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.21
П2
5.88
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.27
П2
6.53
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.69
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.97
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
9.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.30
П2
2.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.53
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.99
П2
2.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.76
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.57
П2
3.82

Президент ФИФА Инфантино опубликовал фото с Сафоновым

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал фотографию с российским вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым после победы французского клуба над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка (1:1, 2:1 пен.).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка. Российский вратарь Матвей Сафонов в серии послематчевых пенальти отразил четыре удара подряд и был признан лучшим игроком встречи.

Президент ФИФА выложил серию снимков с финала в соцсетях. На одном из изображений Инфантино запечатлен вместе с Сафоновым. Он вручает вратарю медаль.

— «ПСЖ» завоевал Межконтинентальный кубок после захватывающего матча, который решился в серии пенальти. Поздравляем парижан с первым мировым трофеем, — подписал публикацию Инфантино.

Матвей Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти. Также он стал первым голкипером «ПСЖ» в XXI веке, отразившим четыре 11-метровых удара в одной серии.

Победа в Межконтинентальном кубке стала для Сафонова шестым выигранным трофеем в «ПСЖ». Ранее он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.

26-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. Российский футболист провел за клуб 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с «парижанами» рассчитан до лета 2029 года.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше