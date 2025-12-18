Президент ФИФА Инфантино опубликовал фото с Сафоновым

Напомним, «ПСЖ» обыграл «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка. Российский вратарь Матвей Сафонов в серии послематчевых пенальти отразил четыре удара подряд и был признан лучшим игроком встречи.
Президент ФИФА выложил серию снимков с финала в соцсетях. На одном из изображений Инфантино запечатлен вместе с Сафоновым. Он вручает вратарю медаль.
— «ПСЖ» завоевал Межконтинентальный кубок после захватывающего матча, который решился в серии пенальти. Поздравляем парижан с первым мировым трофеем, — подписал публикацию Инфантино.
Матвей Сафонов первым в истории турниров ФИФА отразил четыре подряд пенальти. Также он стал первым голкипером «ПСЖ» в XXI веке, отразившим четыре 11-метровых удара в одной серии.
Победа в Межконтинентальном кубке стала для Сафонова шестым выигранным трофеем в «ПСЖ». Ранее он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.
26-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за €20 млн. Российский футболист провел за клуб 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с «парижанами» рассчитан до лета 2029 года.