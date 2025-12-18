Миранчук стал автором лучшего гола «Атланты» в минувшем сезоне

Миранчук спас «Атланту» от поражения в матче регулярного чемпионата МЛС с «Сиэтлом» (2:2). Футболист отправил мяч в ворота на 90+9 минуте встречи.
В минувшем сезоне МЛС Алексей Миранчук провел за «Атланту» 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В регулярном чемпионате «Атланта» заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
30-летний Алексей Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» летом прошлого года из итальянской «Аталанты» за €11,8 млн.
Ранее Алексей Миранчук рассказал, в чем его превосходит брат-близнец Антон Миранчук, выступающий за московское «Динамо».
— Чем Антон сильнее тебя?
— Думаю, характер. И скиллы лучше, обращение с мячом, — заявил Миранчук в эфире выпуска «Коммент. Шоу».