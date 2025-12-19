Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

Ожидается, что 26-летний россиянин пропустит ближайшие три-четыре недели и больше не сыграет в этом календарном году.
В финале Межконтинентального кубка Сафонов помог «ПСЖ» впервые стать обладателем Межконтинентального кубка, отразив четыре пенальти в послематчевой серии. Этот кубок стал для Сафонова шестым выигранным трофеем в «ПСЖ». Ранее он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В субботу, 20 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет в 1/32 финала Кубка Франции против полулюбительского клуба из пятого французского дивизиона «Фонтене». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.