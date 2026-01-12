Умер бывший главный тренер «Алании» Роллан Курбис

Считается, что Курбис сыграл ключевую роль в становлении Зинедина Зидана на начальном этапе его карьеры. Именно он пригласил на тот момент 20-летнего полузащитника в «Бордо», где спустя два года он стал игроком сборной Франции. Кроме того, Курбис дал Зидану его знаменитое прозвище «Зизу».