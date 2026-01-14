Болельщик получил реальный срок за нанесение травмы футболисту

Один из защитников «Абердина» Джек Маккензи после матча подошел к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. Дэвид Гоуэнс выбросил в сторону футболиста обломок сидения. Предмет попал Маккензи в лицо. Он получил глубокую рваную рану над левым глазом и ссадину под ним.