Болельщик получил реальный срок за нанесение травмы футболисту

Напомним, в мае прошлого года «Абердин» уступил «Данди Юнайтед» в матче чемпионата Шотландии со счетом 1:2. После этой победы «Данди Юнайтед» обошел «Абердин» в турнирной таблице и занял четвертое место, что позволило клубу квалифицироваться в Лигу конференций.
Один из защитников «Абердина» Джек Маккензи после матча подошел к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. Дэвид Гоуэнс выбросил в сторону футболиста обломок сидения. Предмет попал Маккензи в лицо. Он получил глубокую рваную рану над левым глазом и ссадину под ним.
Гоуэнс полностью признал свою вину. На допросе он сообщил, что выпил 500 мл водки перед матчем.
Прокурор Хелен Нисбет заявила, что поведение Гоуэнса могло привести к более серьезным последствиям и поставить под угрозу безопасность других болельщиков. «Мы без колебаний будем пресекать подобные правонарушения, которые подвергают людей серьезному риску»,—приводит слова Нисбет The Athletic.
«Абердин» пожизненно запретил Гоуэнсу посещать игры команды. Также суд запретил фанату присутствовать на любых футбольных матчах в течение 10 лет.