Сергей Карасев не приглашен на февральский сбор судей УЕФА

В декабре 2025 года судейский комитет УЕФА обновил списки судей на вторую часть сезона-2025/26. Сергей Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности в нее теперь входят 35 арбитров — на пять больше, чем год назад.