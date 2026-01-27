Сергей Карасев не приглашен на февральский сбор судей УЕФА

По данным источника, на мероприятие в Лимассол приглашены судьи, которых организация планирует задействовать в матчах еврокубков и играх сборных во второй части сезона-2025/2026. В списке участников сбора числятся 84 арбитра, включая 16 видеоассистентов (VAR). Больше всего представителей у Испании (10 человек), Италии (9), Германии (8) и Англии (6).
Последний раз Карасев участвовал в сборе судей УЕФА в сентябре 2023 года. Отмечается, что после 2026 года 46-летний Карасев может быть исключен из списка арбитров ФИФА и УЕФА.
В декабре 2025 года судейский комитет УЕФА обновил списки судей на вторую часть сезона-2025/26. Сергей Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности в нее теперь входят 35 арбитров — на пять больше, чем год назад.