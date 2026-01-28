Ричмонд
Журова: мужчины во всем мире эволюционировали, а в России — нет

Депутат Государственной думы Светлана Журова отметила, что в России мужчины пока не эволюционировали и не принимают женский футбол.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась на тему популярности в России женского футбола и хоккея.

«Почему в России не особо приветствуется женский футбол? Это наши стереотипы, от них никуда не деться. В футбол и хоккей женщины играют с конца позапрошлого века, но не в нашей стране. Наше общество по-другому относится к женскому спорту — это может измениться только эволюционно, через колено никого не заставишь. У нашего женского футбола мало спонсоров — в России считают, что это не женское дело», — цитирует Журову «РБ Спорт».

«Этот стереотип передается из уст в уста, но никто не анализирует, почему так… Якобы потому, что “настоящие мужчины” должны говорить, что место женщины на кухне, а не в спорте. К сожалению, мужчины во всем мире эволюционировали, а у нас пока нет. Это не упрек, просто так сложилось. Заставить интересоваться женским футболом не получится. Это никак не изменить, только эволюционно, нужно ждать», — добавила экс-спортсменка.

Светлана Журова является олимпийской чемпионкой Турина-2006 на дистанции 500 метров, чемпионкой мира 1996 года и многократным призером мировых первенств.

Журова впервые стала депутатом 2 декабря 2007 года, когда была избрана в Госдуму V созыва от «Единой России». В марте 2012-го она стала сенатором от Кировской области, но уже через год вернулась в Госдуму, получит мандат, освободившийся после ухода из парламента Рамазана Абдулатипова.