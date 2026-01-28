Макаров может дебютировать в Турции в матче с «Галатасараем»

Денис Макаров рассказал, что может дебютировать в Суперлиге Турции в матче с «Галатасараем». Матч состоится в воскресенье, 1 февраля.
«Верю, что у меня получится выйти сыграть, физически я буду себя чувствовать нормально. У меня еще есть три-четыре дня до игры, поэтому готовимся, настраиваемся с отличным настроением. Это знаешь, как перезагрузка: новый чемпионат, новые эмоции. Я в курсе, что здесь по-хорошему бешеные болельщики, которые болеют по-настоящему искренне, и на стадионе будет топ-атмосфера. Ради этой атмосферы мы в футбол и играем», — цитирует «Чемпионат» новичка «Кайсериспора».
Макаров был отстранен от основного состава «Динамо». Сообщалось, что футболист принял решение покинуть клуб из-за конфликта с новым главным тренером команды Роланом Гусевым. Денис Макаров перешел в «Динамо» летом 2021 года из «Рубина» за 7,5 млн евро. За четыре с половиной он провел за команду 121 матч, в которых забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач.
После 19 туров «Кайсериспор» с 15 очками располагается в зоне вылета Суперлиги. За «Кайсериспор» также играет еще один россиянин — Герман Онугха. В этом сезоне на счет нападающего 6 забитых мячей в 17 матчах за клуб во всех турнирах.