Смолов сыграл в футбол с Хабибом и Андреем Рублевым: фото

Экс-нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился фотографиями с товарищеского футбольного матча.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Смолов опубликовал несколько фотографий с матча в своем телеграм-канале.

«Зарубились в футбол сегодня — два голика оформил. Хабиб, спасибо за приглашение и ассист», — подписал фото Смолов.

На снимках также присутствуют бывшие игроки «Зенита» Олег Шатов и Игорь Смольников, экс-полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич, бывший игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда, член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев.

Напомним, 35-летний Федор Смолов, летом 2025 года покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истек 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Летом форвард провел три матча за медиафутбольный клуб «Броук Бойз» в Кубке России, где отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

На счету Смолова 45 матчей и 16 голов за сборную России. В составе национальной команды он выступал на Евро-2016, Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России.