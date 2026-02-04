Смолов сыграл в футбол с Хабибом и Андреем Рублевым: фото

Напомним, 35-летний Федор Смолов, летом 2025 года покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истек 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Летом форвард провел три матча за медиафутбольный клуб «Броук Бойз» в Кубке России, где отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.