Бывший защитник «Рубина» и «Краснодара» перешел в китайский клуб

Защитник с 2024 года играл за «Кайрат», в составе которого дважды становился чемпионом Казахстана. В сезоне-2025/2026 Сорокин успел провести в составе желто-черных 22 матча в чемпионате Казахстана, отличившись одним забитым голом, а также 16 матчей квалификации и общего этапа Лиги чемпионов УЕФА (одна результативная передача).