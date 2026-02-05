Ричмонд
Бывший защитник «Рубина» и «Краснодара» перешел в китайский клуб

30-летний российский защитник Егор Сорокин продолжит карьеру в китайской Суперлиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Vesti.kz/Маржан Куандыкова

Российский защитник Егор Сорокин пополнил состав клуба Суперлиги Китая «Чэнду Жунчэн». С конца января он находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с алматинским «Кайратом».

Защитник с 2024 года играл за «Кайрат», в составе которого дважды становился чемпионом Казахстана. В сезоне-2025/2026 Сорокин успел провести в составе желто-черных 22 матча в чемпионате Казахстана, отличившись одним забитым голом, а также 16 матчей квалификации и общего этапа Лиги чемпионов УЕФА (одна результативная передача).

Ранее Егор Сорокин играл за «Рубин», «Краснодар», «Актобе», «Нефтехимик», «Тосно» и «Елимай». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в один миллион евро.

На счету Сорокина один матч за сборную России.