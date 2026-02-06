В российском футболе впервые установили потолок зарплат

Власти Ивановской области установили предельный уровень заработной платы для спортсменов и тренеров, получающих финансирование из регионального бюджета.
5 февраля 2026 года губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским был подписан документ, согласно которому теперь у футболистов есть лимит средней месячной заработной платы, финансируемой за счет бюджета.
Согласно новым правилам, максимальный размер средней зарплаты футболистов «Текстильщика» составляет 106 тысяч рублей в месяц. Еще жестче лимит у баскетболистов и волейболистов — 53 тысячи в месяц. Уточняется, что ограничения касаются только той части доходов, которая выплачивается за счет областных субсидий. При этом клубы сохраняют право привлекать внебюджетные средства и выплачивать дополнительные вознаграждения за их счет.
Также региональные власти ввели потолок расходов на выездные матчи: в поездах — билеты не выше купе, без СВ. По проживанию — никаких люксов, не дороже стандартного номера до четырех звезд.