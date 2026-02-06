В российском футболе впервые установили потолок зарплат

Согласно новым правилам, максимальный размер средней зарплаты футболистов «Текстильщика» составляет 106 тысяч рублей в месяц. Еще жестче лимит у баскетболистов и волейболистов — 53 тысячи в месяц. Уточняется, что ограничения касаются только той части доходов, которая выплачивается за счет областных субсидий. При этом клубы сохраняют право привлекать внебюджетные средства и выплачивать дополнительные вознаграждения за их счет.