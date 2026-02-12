Вашингтон
«Интер Майами» отложил матч в Пуэрто-Рико из-за травмы Месси

Пресс-служба «Интер Майами» выступила с заявлением о переносе товарищеского матча с клубом «Индепендьенте дель Валье», который должен состояться в Пуэрто-Рико, из-за повреждения форварда Лионеля Месси.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 38-летний Месси получил травму 8 февраля в товарищеском матче против эквадорской «Барселоны» (2:2). В этой встрече футболист забил гол и отметился результативной передачей.

«К сожалению, в последнем матче я почувствовал мышечное напряжение, но мы очень ждали встречи с вами, поэтому вместе с клубом мы работали над поиском альтернативной даты, чтобы иметь возможность поехать и сыграть в Пуэрто-Рико. Мы знаем, какое волнение и желание у вас возникает, когда вы ждете матча “Интер Майами”, и будет очень здорово, если это произойдет в ближайшее время», — приводит слова Месси пресс-служба клуба.

Товарищеский матч между «Интер Майами» и «Индепендьенте дель Валье» перенесли с 14-го на 26 февраля.


Раннее клуб «Интер Майами» стал самым дорогим в МЛС. По информации Sportico, клуб из штата Флорида оценивается в 1,45 млрд долларов. «Интер Майами» увеличил свою стоимость на 22%, опередив «Лос-Анджелес» (1,4 млрд долларов), занимавший первое место в течение предыдущих четырех лет.