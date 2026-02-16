39-летний Халк оформил хет-трик в Бразилии, забив с 35 метров

39-летний бразилец отличился на 31-й, 52-й и 61-й минутах встречи. Свой первый мяч бывший игрок «Зенита» забил фирменным ударом со штрафного, мощно пробив с дальнего расстояния в правый верхний угол ворот.
В начале второго тайма Халк отличился с игры, а затем реализовал пенальти. На 68-й минуте его заменили на другого экс-игрока «Зенита» Матео Кассьерру, который в январе покинул Санкт-Петербург и перешел в «Атлетико Минейро» за семь миллионов евро.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».
В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро», где сразу был назначен капитаном команды. В общей сложности он провел за клуб 255 матчей, в которых забил 140 мячей и отдал 54 голевые передачи. Действующий контракт Халка, которому в июле исполнится 40 лет, рассчитан до конца сезона.
«Атлетико Минейро» с первого места в своей группе вышел в плей-офф чемпионата штата Минейро и в полуфинале сыграет с «Америкой Минейро». Встреча пройдет в воскресенье, 22 февраля.