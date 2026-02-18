Ричмонд
Потанин считает, что хоккей никогда не обгонит по популярности футбол

Президент ГМК «Норильский никель» назвал футбол демократичным видом спорта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин считает, что хоккей не обгонит футбол по популярности, потому что он доступен большинству людей, в отличие от других дисциплин.

«Футбол — уникальный вид спорта, очень демократичный, — сказал он. — Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать.

Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.

Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться», — сказал Потанин в эфире подкаста «Вне формата».

По состоянию на 1 декабря 2023 года Владимир Потанин находится на 47-м месте Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 30,7 млрд долларов. В рейтинге богатейших миллиардеров России от Forbes Потанин занимает в 2023 году второе место с состоянием 23,7 млрд долларов в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes — 62-е место с состоянием в 22,3 млрд долларов.

Хоккей — одно из основных увлечений Потанина, последние 10 лет он занимает пост председателя попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ).