Потанин считает, что хоккей никогда не обгонит по популярности футбол

«Футбол — уникальный вид спорта, очень демократичный, — сказал он. — Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать.



Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.



Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться», — сказал Потанин в эфире подкаста «Вне формата».