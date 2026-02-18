Потанин считает, что хоккей никогда не обгонит по популярности футбол

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин считает, что хоккей не обгонит футбол по популярности, потому что он доступен большинству людей, в отличие от других дисциплин.
«Футбол — уникальный вид спорта, очень демократичный, — сказал он. — Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать.
Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.
Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться», — сказал Потанин в эфире подкаста «Вне формата».
По состоянию на 1 декабря 2023 года Владимир Потанин находится на 47-м месте Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 30,7 млрд долларов. В рейтинге богатейших миллиардеров России от Forbes Потанин занимает в 2023 году второе место с состоянием 23,7 млрд долларов в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes — 62-е место с состоянием в 22,3 млрд долларов.
Хоккей — одно из основных увлечений Потанина, последние 10 лет он занимает пост председателя попечительского совета Ночной хоккейной лиги (НХЛ).