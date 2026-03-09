Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
2.88
X
1.93
П2
6.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.15
П2
34.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
0
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
53.00
X
5.10
П2
1.23
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

День в истории спорта: 9 марта 1919 года сборные Франции и Бельгии сыграли первый после Первой мировой войны международный футбольный матч

9 марта 1919 года в Юкле под Брюсселем сборные Бельгии и Франции провели первый после Первой мировой войны международный футбольный матч, завершившийся со счетом 2:2.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

После августа 1914 года, когда боевые действия остановили почти все международные соревнования, национальные команды Европы на несколько лет исчезли из календаря. Бельгийцы, чья сборная еще до войны регулярно играла с Нидерландами и Францией, вынужденно прервали этот цикл на пять лет.

Возобновление встреч с французами было воспринято федерациями как символ возвращения к мирной жизни и восстановлению прежних спортивных связей.

Матч 9 марта 1919 года прошел на стадионе Stade du Vivier d'Oie в брюссельской коммуне Юкле и собрал около 25 тысяч зрителей, по послевоенным меркам впечатляющую аудиторию. Хозяева быстро открыли счет, а вторая половина встречи подарила болельщикам напряженную борьбу и драматическую концовку. В итоге бельгийцы и французы обменялись голами и завершили игру результативной ничьей 2:2, которая устроила обе стороны как достойное спортивное примирение.

Для национальных сборных этот поединок стал не только статистической строкой, но и важным психологическим рубежом. Он показал, что международный футбол способен выжить после мировой катастрофы и вновь стать площадкой для мирного соперничества соседей. Уже в последующие годы Франция и Бельгия регулярно встречались в товарищеских матчах и на турнирах, а их довоенное соперничество плавно переросло в один из постоянных сюжетов европейского футбола.