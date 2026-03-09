День в истории спорта: 9 марта 1919 года сборные Франции и Бельгии сыграли первый после Первой мировой войны международный футбольный матч

После августа 1914 года, когда боевые действия остановили почти все международные соревнования, национальные команды Европы на несколько лет исчезли из календаря. Бельгийцы, чья сборная еще до войны регулярно играла с Нидерландами и Францией, вынужденно прервали этот цикл на пять лет.
Возобновление встреч с французами было воспринято федерациями как символ возвращения к мирной жизни и восстановлению прежних спортивных связей.
Матч 9 марта 1919 года прошел на стадионе Stade du Vivier d'Oie в брюссельской коммуне Юкле и собрал около 25 тысяч зрителей, по послевоенным меркам впечатляющую аудиторию. Хозяева быстро открыли счет, а вторая половина встречи подарила болельщикам напряженную борьбу и драматическую концовку. В итоге бельгийцы и французы обменялись голами и завершили игру результативной ничьей 2:2, которая устроила обе стороны как достойное спортивное примирение.
Для национальных сборных этот поединок стал не только статистической строкой, но и важным психологическим рубежом. Он показал, что международный футбол способен выжить после мировой катастрофы и вновь стать площадкой для мирного соперничества соседей. Уже в последующие годы Франция и Бельгия регулярно встречались в товарищеских матчах и на турнирах, а их довоенное соперничество плавно переросло в один из постоянных сюжетов европейского футбола.