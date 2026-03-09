День в истории спорта: 9 марта 1919 года сборные Франции и Бельгии сыграли первый после Первой мировой войны международный футбольный матч

Для национальных сборных этот поединок стал не только статистической строкой, но и важным психологическим рубежом. Он показал, что международный футбол способен выжить после мировой катастрофы и вновь стать площадкой для мирного соперничества соседей. Уже в последующие годы Франция и Бельгия регулярно встречались в товарищеских матчах и на турнирах, а их довоенное соперничество плавно переросло в один из постоянных сюжетов европейского футбола.