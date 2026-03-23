День в истории спорта: 23 марта 1891 года на футбольных воротах впервые в истории была использована сетка

Поначалу ворота представляли собой лишь две штанги, позже к ним добавили перекладину, но даже это не избавило судей от трудных решений. Удары, проходившие чуть над перекладиной или рядом со стойкой, вызывали ожесточенные дискуссии, а порой и драки на трибунах. Переломным моментом стал матч «Эвертона» с «Аккрингтон Стенли» в 1889 году, когда арбитры не засчитали мяч, по мнению Броди, явно пересекший линию ворот.