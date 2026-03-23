Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
1
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Интер
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Страсбур
1
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
День в истории спорта: 23 марта 1891 года на футбольных воротах впервые в истории была использована сетка

23 марта 1891 года в официальном матче впервые в истории футбола на воротах появилась сетка — деталь, без которой сегодня невозможно представить игру.

Идею предложил английский инженер Джон Александр Броди, болельщик «Эвертона», уставший от бесконечных споров, был гол или нет. Его изобретение стало ответом на проблему, которая преследовала футбол с момента появления первых правил в середине XIX века.

Поначалу ворота представляли собой лишь две штанги, позже к ним добавили перекладину, но даже это не избавило судей от трудных решений. Удары, проходившие чуть над перекладиной или рядом со стойкой, вызывали ожесточенные дискуссии, а порой и драки на трибунах. Переломным моментом стал матч «Эвертона» с «Аккрингтон Стенли» в 1889 году, когда арбитры не засчитали мяч, по мнению Броди, явно пересекший линию ворот.

Инженер предложил простое и гениальное решение: натянуть между стойками и за линией ворот сетку, образующую своего рода карман, в котором мяч будет оставаться после удара. Испытания прошли успешно, и уже 23 марта 1891 года сетку официально применили в матче, ставшем символической точкой отсчета новой эпохи судейства. Впрочем, нововведение закрепилось не сразу: регулярным его использование стало лишь спустя примерно год.

Сегодня сетка воспринимается как естественная часть футбольных ворот, помогающая арбитрам, игрокам и болельщикам мгновенно понять, был гол или нет. От изобретения Броди выиграл весь футбол: зрелище стало понятнее и честнее, а работа судей — менее конфликтной.