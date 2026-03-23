День в истории спорта: 23 марта 1891 года на футбольных воротах впервые в истории была использована сетка

Идею предложил английский инженер Джон Александр Броди, болельщик «Эвертона», уставший от бесконечных споров, был гол или нет. Его изобретение стало ответом на проблему, которая преследовала футбол с момента появления первых правил в середине XIX века.
Поначалу ворота представляли собой лишь две штанги, позже к ним добавили перекладину, но даже это не избавило судей от трудных решений. Удары, проходившие чуть над перекладиной или рядом со стойкой, вызывали ожесточенные дискуссии, а порой и драки на трибунах. Переломным моментом стал матч «Эвертона» с «Аккрингтон Стенли» в 1889 году, когда арбитры не засчитали мяч, по мнению Броди, явно пересекший линию ворот.
Инженер предложил простое и гениальное решение: натянуть между стойками и за линией ворот сетку, образующую своего рода карман, в котором мяч будет оставаться после удара. Испытания прошли успешно, и уже 23 марта 1891 года сетку официально применили в матче, ставшем символической точкой отсчета новой эпохи судейства. Впрочем, нововведение закрепилось не сразу: регулярным его использование стало лишь спустя примерно год.
Сегодня сетка воспринимается как естественная часть футбольных ворот, помогающая арбитрам, игрокам и болельщикам мгновенно понять, был гол или нет. От изобретения Броди выиграл весь футбол: зрелище стало понятнее и честнее, а работа судей — менее конфликтной.