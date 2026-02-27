Зачем звезды покупают спортивные клубы: 4 громкие сделки последних лет

Спортивные клубы давно перестали быть закрытым миром только для миллиардеров и крупных корпораций. В последние годы в числе инвесторов все чаще появляются актеры, музыканты и продюсеры, которые видят в командах не только финансовый актив, но и площадку для собственной медийности, запуска проектов и укрепления личного бренда. Такие сделки привлекают внимание аудитории, создают новые инфоповоды и показывают, как шоу-бизнес постепенно переплетается со спортивной индустрией.