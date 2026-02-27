Зачем звезды покупают спортивные клубы: 4 громкие сделки последних лет

Спортивные клубы давно перестали быть закрытым миром только для миллиардеров и крупных корпораций. В последние годы в числе инвесторов все чаще появляются актеры, музыканты и продюсеры, которые видят в командах не только финансовый актив, но и площадку для собственной медийности, запуска проектов и укрепления личного бренда. Такие сделки привлекают внимание аудитории, создают новые инфоповоды и показывают, как шоу-бизнес постепенно переплетается со спортивной индустрией.
Райан Рейнольдс — покупка клуба, ставшая сериалом
Голливудский актер Райан Рейнольдс в 2021 году вместе с актером и продюсером Робом Макэлхенни купил валлийский футбольный клуб Wrexham AFC за 2,5 млн долларов. Команда считается одной из старейших в мире, она появилась еще в 1864 году, но на момент сделки играла в пятом дивизионе и переживала сложный период. Новые владельцы пообещали болельщикам вложиться в развитие клуба и вернуть ему внимание аудитории.
Рейнольдс и Макэлхенни не ограничились инвестициями. Они регулярно приезжали на матчи, общались с фанатами и активно рассказывали о жизни клуба в соцсетях. История покупки и сезона легла в основу сериала «Добро пожаловать в Рексхэм», который показал, как актеры учатся управлять футбольной командой и сталкиваются с эмоциями болельщиков. Проект привлек к клубу международный интерес и заметно расширил его аудиторию.
За несколько лет Wrexham поднялся из пятого дивизиона в более высокие лиги, увеличил посещаемость стадиона и продажи атрибутики.
Натали Портман — ставка на женский футбол
Актриса Натали Портман в 2020 году стала соосновательницей футбольного клуба Angel City FC из Лос-Анджелеса, выступающего в женской лиге NWSL. Идея проекта появилась после успехов сборной США и растущего интереса к женскому футболу, который долго оставался в тени мужских турниров. Портман вошла в число инвесторов вместе с группой известных предпринимателей и медийных фигур, решив поддержать развитие женского спорта на клубном уровне.
Angel City FC сразу строился как медийный проект с выраженной ценностной повесткой. К инвесторам присоединились Серена Уильямс, Ева Лонгория и Дженнифер Гарнер, клуб активно работал с брендами и социальными инициативами. Матчи сопровождались ярким визуальным оформлением, сотрудничеством с артистами и вниманием к равенству в спорте, что быстро выделило команду среди других проектов лиги.
В 2024 году контрольный пакет клуба был продан новым инвесторам при рекордной для женского футбола оценке, однако Портман сохранила долю и продолжила участие в проекте.
Джей-Зи — спорт как часть империи
Музыкант и продюсер Jay‑Z одним из первых показал, как шоу-бизнес может пересекаться со спортивной индустрией. В начале 2010-х он владел небольшой долей баскетбольного клуба Brooklyn Nets и участвовал в формировании новой идентичности команды после переезда в Бруклин. Позже артист продал свою долю, чтобы сосредоточиться на запуске агентства Roc Nation, которое сегодня работает со спортсменами, музыкантами и крупными брендами.
Связь с индустрией спорта на этом не закончилась. В 2022 году Jay-Z вместе с партнерами приобрел бренд Mitchell & Ness, специализирующийся на лицензированной спортивной одежде и ретроформе команд, за 250 млн долларов. Параллельно в медиа обсуждался его интерес к инвестициям в английские клубы Tottenham Hotspur и Everton FC.
После доли в Brooklyn Nets музыкант не ушел из спорта: он работает со спортсменами, инвестирует в бренды и регулярно появляется в спортивной повестке. Это сделало его одним из самых заметных представителей шоу-бизнеса в индустрии.
Джастин Тимберлейк — доля в клубе родного города
Певец Джастин Тимберлейк в 2012 году купил небольшую долю баскетбольной команды Memphis Grizzlies, которая выступает в НБА. Артист родился в Мемфисе, поэтому решил поддержать клуба своего города. Сделка прошла через его инвестиционную компанию Tennman Sports, основным владельцем команды остается предприниматель Роберт Пера.
Тимберлейк регулярно появлялся на матчах, посещал мероприятия клуба и делился этим в соцсетях, подчеркивая связь с командой. В медиа отмечали, что интерес к баскетболу артист разделяет с супругой, актрисой Джессикой Бил, которая также поддерживает Grizzlies.
С момента покупки стоимость франшизы заметно выросла, поэтому инвестиция оказалась успешной и в финансовом плане. Для Тимберлейка доля в команде стала способом сохранить связь с родным городом и его спортивной культурой.