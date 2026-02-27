Ричмонд
Зачем звезды покупают спортивные клубы: 4 громкие сделки последних лет

Сегодня знаменитости инвестируют не только в бренды, но и в команды. Разбираем 5 громких кейсов, когда владение клубом превращали в бизнес и инфоповоды для репутации.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Спортивные клубы давно перестали быть закрытым миром только для миллиардеров и крупных корпораций. В последние годы в числе инвесторов все чаще появляются актеры, музыканты и продюсеры, которые видят в командах не только финансовый актив, но и площадку для собственной медийности, запуска проектов и укрепления личного бренда. Такие сделки привлекают внимание аудитории, создают новые инфоповоды и показывают, как шоу-бизнес постепенно переплетается со спортивной индустрией.

Райан Рейнольдс — покупка клуба, ставшая сериалом

ФК "Рексхэм"
ФК "Рексхэм"Источник: Соцсети

Голливудский актер Райан Рейнольдс в 2021 году вместе с актером и продюсером Робом Макэлхенни купил валлийский футбольный клуб Wrexham AFC за 2,5 млн долларов. Команда считается одной из старейших в мире, она появилась еще в 1864 году, но на момент сделки играла в пятом дивизионе и переживала сложный период. Новые владельцы пообещали болельщикам вложиться в развитие клуба и вернуть ему внимание аудитории.

Рейнольдс и Макэлхенни не ограничились инвестициями. Они регулярно приезжали на матчи, общались с фанатами и активно рассказывали о жизни клуба в соцсетях. История покупки и сезона легла в основу сериала «Добро пожаловать в Рексхэм», который показал, как актеры учатся управлять футбольной командой и сталкиваются с эмоциями болельщиков. Проект привлек к клубу международный интерес и заметно расширил его аудиторию.

За несколько лет Wrexham поднялся из пятого дивизиона в более высокие лиги, увеличил посещаемость стадиона и продажи атрибутики.

Натали Портман — ставка на женский футбол

Натали Портман 
Натали Портман Источник: Соцсети

Актриса Натали Портман в 2020 году стала соосновательницей футбольного клуба Angel City FC из Лос-Анджелеса, выступающего в женской лиге NWSL. Идея проекта появилась после успехов сборной США и растущего интереса к женскому футболу, который долго оставался в тени мужских турниров. Портман вошла в число инвесторов вместе с группой известных предпринимателей и медийных фигур, решив поддержать развитие женского спорта на клубном уровне.

Angel City FC сразу строился как медийный проект с выраженной ценностной повесткой. К инвесторам присоединились Серена Уильямс, Ева Лонгория и Дженнифер Гарнер, клуб активно работал с брендами и социальными инициативами. Матчи сопровождались ярким визуальным оформлением, сотрудничеством с артистами и вниманием к равенству в спорте, что быстро выделило команду среди других проектов лиги.

В 2024 году контрольный пакет клуба был продан новым инвесторам при рекордной для женского футбола оценке, однако Портман сохранила долю и продолжила участие в проекте.

Джей-Зи — спорт как часть империи

Музыкант и продюсер Jay‑Z одним из первых показал, как шоу-бизнес может пересекаться со спортивной индустрией. В начале 2010-х он владел небольшой долей баскетбольного клуба Brooklyn Nets и участвовал в формировании новой идентичности команды после переезда в Бруклин. Позже артист продал свою долю, чтобы сосредоточиться на запуске агентства Roc Nation, которое сегодня работает со спортсменами, музыкантами и крупными брендами.

Связь с индустрией спорта на этом не закончилась. В 2022 году Jay-Z вместе с партнерами приобрел бренд Mitchell & Ness, специализирующийся на лицензированной спортивной одежде и ретроформе команд, за 250 млн долларов. Параллельно в медиа обсуждался его интерес к инвестициям в английские клубы Tottenham Hotspur и Everton FC.

После доли в Brooklyn Nets музыкант не ушел из спорта: он работает со спортсменами, инвестирует в бренды и регулярно появляется в спортивной повестке. Это сделало его одним из самых заметных представителей шоу-бизнеса в индустрии.

Джастин Тимберлейк — доля в клубе родного города

Джастин Тимберлейк
Джастин ТимберлейкИсточник: Соцсети

Певец Джастин Тимберлейк в 2012 году купил небольшую долю баскетбольной команды Memphis Grizzlies, которая выступает в НБА. Артист родился в Мемфисе, поэтому решил поддержать клуба своего города. Сделка прошла через его инвестиционную компанию Tennman Sports, основным владельцем команды остается предприниматель Роберт Пера.

Тимберлейк регулярно появлялся на матчах, посещал мероприятия клуба и делился этим в соцсетях, подчеркивая связь с командой. В медиа отмечали, что интерес к баскетболу артист разделяет с супругой, актрисой Джессикой Бил, которая также поддерживает Grizzlies.

С момента покупки стоимость франшизы заметно выросла, поэтому инвестиция оказалась успешной и в финансовом плане. Для Тимберлейка доля в команде стала способом сохранить связь с родным городом и его спортивной культурой.