Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием Смолова

Напомним, что инцидент произошел 28 мая 2025 года. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком обсуждали спортсмена вслух. Смолов подошел к ним, чтобы выяснить ситуацию, в результате чего возникла драка. Футболист ударил одного из мужчин кулаком в лицо, после чего пострадавшие обратились в полицию с заявлением.