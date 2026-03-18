Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием Смолова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении телесного повреждения мужчине в центре столицы с участием бывшего нападающего «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдора Смолова. Об это прокуратура столицы сообщила на платформе Мах.
По версии следствия, утром 28 мая 2025 года обвиняемый находился на летней веранде ресторана на улице Большая Никитская и во время конфликта с группой людей, среди которых был пострадавший, нанес ему один удар кулаком правой руки в лицо.
Напомним, что инцидент произошел 28 мая 2025 года. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком обсуждали спортсмена вслух. Смолов подошел к ним, чтобы выяснить ситуацию, в результате чего возникла драка. Футболист ударил одного из мужчин кулаком в лицо, после чего пострадавшие обратились в полицию с заявлением.
В этой же «Кофемании» в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, за что получили реальные сроки.
Смолов в прошедшем сезоне стал чемпионом России в составе «Краснодара», после чего покинул клуб в связи с завершением срока контракта.