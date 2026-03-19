«Сантос» уволил тренера после проигрыша худшей команде лиги

Отставка произошла после домашнего поражения от «Интернасьонала» (1:2), который одержал первую победу в чемпионате и перед игрой шел на последнем месте в турнирной таблице бразильской Серии А.
Войвода возглавлял «Сантос» с августа 2025 года. Под руководством 51-летнего аргентинца команда провела 33 матча, в которых одержала 10 побед при 13 ничьих и 10 поражениях. Контракт с Войводой был рассчитан до конца текущего сезона.
Прошлый сезон «Сантос» завершил на 12-м месте в чемпионате Бразилии, финишировав в четырех очках от зоны вылета. В этом сезоне команда идет на 16-м месте, набрав за семь матчей шесть очков.
В настоящий момент «Сантос» ведет поиск нового главного тренера для команды. Среди потенциальных вариантов называются бывший тренер «Сан-Паулу» Эрнан Креспо и экс-наставник «Атлетико Минейро» Кука.
В воскресенье, 22 марта, «Сантос» на выезде сыграет против «Крузейро».