День в истории спорта: 18 апреля 1922 года был основан футбольный клуб «Спартак» Москва

Именно в этот день начался путь команды, которая со временем превратилась в символ отечественного футбола и получила репутацию по-настоящему народного клуба.
За свою историю «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз выигрывал чемпионат России. В национальных кубковых турнирах красно-белые тоже входят в число лидеров: на счету клуба 10 побед в Кубке СССР и 4 победы в Кубке России.
Первые десятилетия клуб выступал под разными названиями, но именно «Спартак» закрепился как главное и самое узнаваемое имя команды. Под этим брендом московский коллектив стал одной из самых успешных сил советского футбола, а в российскую эпоху продолжил бороться за трофеи и сохранил огромную армию болельщиков.
История «Спартака» — это не только титулы, но и особая футбольная культура, воспитанная на атакующем стиле, ярких игроках и принципиальном соперничестве с главными конкурентами. Дата 18 апреля 1922 года по праву считается днем рождения клуба, который уже более века остается важной частью спортивной жизни страны.