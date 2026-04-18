Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Ротор
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Локомотив
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Кальяри
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Тулуза
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Кельн
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Комо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Сочи
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
День в истории спорта: 18 апреля 1922 года был основан футбольный клуб «Спартак» Москва

18 апреля 1922 года в Москве была заложена история одного из самых титулованных и популярных клубов страны — будущего «Спартака».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

Именно в этот день начался путь команды, которая со временем превратилась в символ отечественного футбола и получила репутацию по-настоящему народного клуба.

За свою историю «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз выигрывал чемпионат России. В национальных кубковых турнирах красно-белые тоже входят в число лидеров: на счету клуба 10 побед в Кубке СССР и 4 победы в Кубке России.

Первые десятилетия клуб выступал под разными названиями, но именно «Спартак» закрепился как главное и самое узнаваемое имя команды. Под этим брендом московский коллектив стал одной из самых успешных сил советского футбола, а в российскую эпоху продолжил бороться за трофеи и сохранил огромную армию болельщиков.

История «Спартака» — это не только титулы, но и особая футбольная культура, воспитанная на атакующем стиле, ярких игроках и принципиальном соперничестве с главными конкурентами. Дата 18 апреля 1922 года по праву считается днем рождения клуба, который уже более века остается важной частью спортивной жизни страны.