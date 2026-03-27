Самые скандальные увольнения футбольных тренеров, которые вызвали вопросы

В итоге Россия обыграла только Тунис, а два остальных матча проиграла и не вышла из группы. После этого Романцева резко начали критиковать — обсуждали и результаты, и решения по составу, и то, как выглядела команда на поле. После чемпионата мира его отправили в отставку. Он проработал со сборной шесть лет, но именно этот турнир поставил точку.