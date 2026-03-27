Самые скандальные увольнения футбольных тренеров, которые вызвали вопросы

В таких историях все начинается задолго до решающего матча. Сначала появляются разговоры о натянутых отношениях внутри команды, затем — странные решения, закрытые тренировки или язвительные комментарии в прессе. Постепенно это накапливается, и в какой-то момент становится ясно, что дело уже не только в игре.
Олег Романцев: ЧМ-2002, после которого его сразу убрали
Сборная России вышла на чемпионат мира 2002 года с первого места в отборочной группе. Соперники по группе на самом турнире выглядели проходимыми — Япония, Бельгия и Тунис, поэтому от команды ждали выхода в плей-офф.
В итоге Россия обыграла только Тунис, а два остальных матча проиграла и не вышла из группы. После этого Романцева резко начали критиковать — обсуждали и результаты, и решения по составу, и то, как выглядела команда на поле. После чемпионата мира его отправили в отставку. Он проработал со сборной шесть лет, но именно этот турнир поставил точку.
Позже Романцев недолго тренировал «Сатурн» и «Динамо», а затем завершил карьеру тренера. В дальнейшем он появлялся как эксперт, консультировал клубы и участвовал в проектах, связанных со «Спартаком» и РФС.
Анатолий Бышовец: скандал в «Локомотиве»
Приглашение Бышовца в «Локомотив» изначально выглядело рискованно. В клубе уже работал Юрий Семин как президент, и между ними давно были напряженные отношения. Формально их роли разделили, но на практике это постоянно приводило к конфликтам.
По ходу сезона ситуация только накалялась. Бышовец убрал из команды Дмитрия Лоськова и Вадима Евсеева — игроков, которых в клубе считали лидерами. Болельщики восприняли это негативно, на трибунах началось открытое недовольство. Сам тренер позволял себе жесткие высказывания, что только усиливало конфликт.
В чемпионате «Локомотив» занял лишь седьмое место, и на фоне постоянных скандалов это стало последней точкой. Даже победа в Кубке России не изменила решения — Бышовца уволили спустя год после назначения. После этого он уже не работал в топовых клубах.
Юрий Красножан: увольнение со странной формулировкой
Красножан работал в «Локомотиве» недолго, но его уход сразу вызвал вопросы. Команда шла в верхней части таблицы, и резких провалов не было. Тем неожиданнее прозвучало решение клуба об увольнении.
Официальная формулировка — «за упущения в работе» — выглядела размыто и не давала ответа, что именно произошло. В СМИ сразу появились версии о возможном договорном матче с «Анжи», но никаких доказательств так и не представили. История быстро обросла слухами, но ясности не появилось.
Позже он получил шанс в «Анжи», но проработал там всего полтора месяца. Конфликт с игроками, в том числе с Самюэлем Это’О, закончился еще одним быстрым уходом. После этого его карьера уже не возвращалась на прежний уровень.
Дик Адвокат: провал на Евро
После работы с «Зенитом» назначение Адвоката в сборную России воспринималось спокойно: у него уже был опыт в российском футболе. Команда уверенно прошла отбор на Евро-2012, и на турнир ехали с расчетом как минимум выйти из группы.
На самом чемпионате все закончилось быстрее, чем ожидали. После поражения от Греции сборная вылетела уже на групповом этапе. Это сразу вызвало волну критики — обсуждали и игру, и решения тренера, и общее состояние команды.
Самым обсуждаемым моментом стал не только результат, но и поведение тренера после турнира. Адвокат не стал возвращаться в Россию вместе с командой, и это выглядело неуважительно. После этого он покинул пост главного тренера сборной, и его уход запомнился не столько результатом, сколько тем, как именно он произошел.