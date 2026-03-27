Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Все коэффициенты
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Овчинников: мне предлагали работу в сборной за 50 тыс. рублей

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о предложении РФС работать в национальной команде за 50 тыс. рублей.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

С 2012 по 2016 год Овчинников входил в тренерский штаб сборной России, где сначала работал с Фабио Капелло, а затем с Леонидом Слуцким.

«Мне позвонила Элизабет Бартоше, попросила помочь. К Фабио, говорит, не смог приехать какой-то итальянец, а тебя Капелло знает, ты в сборной уже работал. Я приехал, пообщался с Фабио. Поначалу Капелло был настроен жестковато: “Не лезешь туда, сюда…” “Да не вопрос, — отвечаю, — не полезу”. С Фабио мы ударили по рукам. Приезжаю в РФС и слышу: “Получать будешь 50 тысяч рублей”.

Даже при моем альтруизме это просто неуважение. А в ответ: “Мы же не знаем, какого уровня вы тренер”. — “Я самый лучший, который только может быть. Да и не вам меня оценивать. Все, до свидания”. Встаю и ухожу. Вызывают второй раз: “Сумма будет другая. Простите, мы не совсем поняли ситуацию”. Тоже копейки, но уже побольше. Фабио сказал: “Да подписывай, потом разберемся”.

Как-то сидим за столом большой компанией — Фабио, его ассистенты и я. Зашел разговор о лицензиях. Пануччи: “У меня вообще нет”. Гальбьяти: “У меня лицензия B”. Капелло ко мне поворачивается: “А у тебя какая?” — “Pro”. Он р-раз — меняется в лице. Добавляю: “Я главным тренером работал. Учился, все стадии прошел”. С того момента отношение изменилось.

Для итальянцев это показатель. Если у тебя Pro — все, разговор на равных. Капелло стал со мной даже по тактике советоваться. Вскоре сменили мне должность тренера вратарей на помощника. Мы с Фабио остались в очень хороших отношениях. Видимо, не пургу ему советовал. Это их дело, итальянцев, но жизнь показала — весь штаб бросил Фабио в России, уехали. Остались Семак, Симутенков и я», — сказал Овчинников.

После прихода в сборную России Станислава Черчесова в августе 2016 года Овчинников покинул национальную команду и сконцентрировался на работе старшим тренером в ЦСКА. В ноябре прошлого года он был назначен директором академии «Локомотива».