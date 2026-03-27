Овчинников: мне предлагали работу в сборной за 50 тыс. рублей

«Мне позвонила Элизабет Бартоше, попросила помочь. К Фабио, говорит, не смог приехать какой-то итальянец, а тебя Капелло знает, ты в сборной уже работал. Я приехал, пообщался с Фабио. Поначалу Капелло был настроен жестковато: “Не лезешь туда, сюда…” “Да не вопрос, — отвечаю, — не полезу”. С Фабио мы ударили по рукам. Приезжаю в РФС и слышу: “Получать будешь 50 тысяч рублей”.



Даже при моем альтруизме это просто неуважение. А в ответ: “Мы же не знаем, какого уровня вы тренер”. — “Я самый лучший, который только может быть. Да и не вам меня оценивать. Все, до свидания”. Встаю и ухожу. Вызывают второй раз: “Сумма будет другая. Простите, мы не совсем поняли ситуацию”. Тоже копейки, но уже побольше. Фабио сказал: “Да подписывай, потом разберемся”.



Как-то сидим за столом большой компанией — Фабио, его ассистенты и я. Зашел разговор о лицензиях. Пануччи: “У меня вообще нет”. Гальбьяти: “У меня лицензия B”. Капелло ко мне поворачивается: “А у тебя какая?” — “Pro”. Он р-раз — меняется в лице. Добавляю: “Я главным тренером работал. Учился, все стадии прошел”. С того момента отношение изменилось.



Для итальянцев это показатель. Если у тебя Pro — все, разговор на равных. Капелло стал со мной даже по тактике советоваться. Вскоре сменили мне должность тренера вратарей на помощника. Мы с Фабио остались в очень хороших отношениях. Видимо, не пургу ему советовал. Это их дело, итальянцев, но жизнь показала — весь штаб бросил Фабио в России, уехали. Остались Семак, Симутенков и я», — сказал Овчинников.