Овчинников: Куртуа — это не вратарь для «Реала»

«Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень. Чего нет в Куртуа? Как вам сказать… Это не вратарь для “Реала”. Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет! Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно — он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете — Облак, Алиссон, Куртуа… Мартинес? Смеетесь, что ли? Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.



Акинфеев сильнее? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в “Астон Вилле” не играл бы. Давно забрал бы “Ливерпуль” или “Манчестер Сити”. Опять скажете: “Он — чемпион мира”. А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной. Я сам свидетель — у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем — если ты здесь востребован. Я вот тоже в “Бенфику” не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну», — сказал Овчинников.