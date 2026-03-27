Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Овчинников: Куртуа — это не вратарь для «Реала»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал самого переоцененного вратаря в мировом футболе.

«Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень. Чего нет в Куртуа? Как вам сказать… Это не вратарь для “Реала”. Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет! Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно — он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете — Облак, Алиссон, Куртуа… Мартинес? Смеетесь, что ли? Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.

Акинфеев сильнее? Пусть он как Игорь отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. Классный вратарь в “Астон Вилле” не играл бы. Давно забрал бы “Ливерпуль” или “Манчестер Сити”. Опять скажете: “Он — чемпион мира”. А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной. Я сам свидетель — у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем — если ты здесь востребован. Я вот тоже в “Бенфику” не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну», — сказал Овчинников.

Куртуа и Мартинес признавались лучшими вратарями двух последних чемпионатов мира по футболу. Также они трижды становились обладателями приза имени Льва Яшина: Куртуа выигрывал эту награду в 2022 году, Мартинес — в 2023-м и 2024-м.