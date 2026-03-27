Овчинников раскрыл секрет диеты американцев

Сам Овчинников признался, что любит окрошку.
— У американцев какая основа диеты?
— Какая? — замираем.
— Когда ешь то, что любишь, — ты не поправляешься. Вот обожаешь оливье — можешь ведро этого салата умять!
— Вы делаете нас счастливыми. Было бы все это правдой.
— У тебя истинное удовольствие, эстетическое. Если такое количество эндорфинов — не растолстеешь.
— На бигмаки правило распространяется?
— Вы хоть от кого-то слышали, что бигмак — его любимое блюдо? Это быстрое и доступное. Заплатил — сожрал. Вроде как сыт.
— Вы-то что любите?
— Окрошку. Вот хороший пример. Могу есть ежедневно. Не поправляюсь же от нее, — приводит слова Овчинникова «Спорт-Экспресс».
Сергей Овчинников выступал в составе сборной России с 1993 по 2006 год. Футболист провел за национальную команду 35 матчей, в которых пропустил 39 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Позднее Овчинников работал тренером в сборной России. С 2012 по 2016 год он входил в штаб, где сначала работал с Фабио Капелло, а затем с Леонидом Слуцким. В ноябре прошлого года Овчинников был назначен директором академии московского «Локомотива».