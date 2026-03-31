Смолов выплатил 4 млн рублей потерпевшему в драке в «Кофемании»

«Мой клиент Федор Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим по делу, вопрос прекращения дела суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ», — сказала адвокат Варвара Крутова, представляющая интересы футболиста.
По информации журналиста Ивана Карпова, Смолов выплатил пострадавшему компенсацию морального и физического ущерба и понесенных расходов в размере четырех миллионов рублей.
В среду, 1 апреля, мировой судья Пресненского района Москвы приступит к рассмотрению дела Смолова. Ожидается, что в связи с применением сторон оно будет прекращено.
Напомним, инцидент с участием Смолова произошел в мае 2025 года в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара. В результате драки пострадал челябинский бизнесмен Владимир Кузьминов.
Смолов был фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По ней 36-летнему футболисту грозило до трех лет лишения свободы.
В этом сезоне Смолов находится без клуба в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он стал чемпионом России в составе «Краснодара». На его счету 45 матчей за сборную России, в которых он забил 16 мячей.