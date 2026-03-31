Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
П1
1.58
X
4.30
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
П1
7.80
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
П1
3.94
X
3.60
П2
1.98
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
П1
3.88
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Смолов выплатил 4 млн рублей потерпевшему в драке в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу, возбужденному после драки в «Кофемании». Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Мой клиент Федор Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим по делу, вопрос прекращения дела суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ», — сказала адвокат Варвара Крутова, представляющая интересы футболиста.

По информации журналиста Ивана Карпова, Смолов выплатил пострадавшему компенсацию морального и физического ущерба и понесенных расходов в размере четырех миллионов рублей.

В среду, 1 апреля, мировой судья Пресненского района Москвы приступит к рассмотрению дела Смолова. Ожидается, что в связи с применением сторон оно будет прекращено.

Напомним, инцидент с участием Смолова произошел в мае 2025 года в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара. В результате драки пострадал челябинский бизнесмен Владимир Кузьминов.

Смолов был фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По ней 36-летнему футболисту грозило до трех лет лишения свободы.

В этом сезоне Смолов находится без клуба в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он стал чемпионом России в составе «Краснодара». На его счету 45 матчей за сборную России, в которых он забил 16 мячей.