Наир Тикнизян рассказал, чем Белград удобнее Москвы

— Чем отличается быт в Белграде от быта в Москве?
— Для меня с женой Яной он абсолютно ничем не отличается. Мы достаточно простые люди. Большую часть времени мы проводим дома. Конечно, любим выйти на ужин, сходить в ресторан, но это не так часто происходит сейчас в силу того, что мы здесь втроем: я, Яна и наш маленький сын Леон. Поэтому все время уделяем ему. И уже только когда он вечером пойдет спать, мы можем вместе с Яной вместе посмотреть какой-нибудь сериал, поужинать, просто провести время вместе, отдохнуть.
— Сравни Москву и Белград: что и где тебе больше нравится?
— Москва — очень большой мегаполис. На мой взгляд, это один из лучших городов в мире. Но там очень жуткий автомобильный трафик, и ты много времени тратишь на перемещение по самой Москве. Даже на метро порой тяжело и некомфортно добираться из-за большого скопления народа. В Белграде в этом плане всё проще: очень компактный город, быстро перемещаешься, экономишь время и больше можешь, — рассказал футболист в интервью Metaratings.ru.
В июне 2025 года Наир Тикнизян подписал трехлетний контракт с «Црвеной звездой». В этом сезоне на счету 26-летнего игрока 20 матчей в чемпионате Сербии.