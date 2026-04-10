19:30
КАМАЗ
:
Нефтехимик
Футбол. Франция
20:00
Париж
:
Монако
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Хоффенхайм
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Пиза
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Вулверхэмптон
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Жирона
Футбол. Франция
22:05
Марсель
:
Метц
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
3
:
Сельта
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
1
:
Ноттингем Форест
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Астон Вилла
3
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
3
:
АЗ
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
Фиорентина
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Страсбур
0
СМИ: Неймар может продолжить карьеру в МЛС

Американский футбольный клуб «Цинциннати» из МЛС проявил интерес к бразильскому нападающему Неймару, сообщает The Athletic.

По данным издания The Athletic, представители клуба уже провели предварительные переговоры с игроком, который сейчас выступает за «Сантос».

Источник издания сообщает, что в ходе контактов стороны обсудили финансовые условия возможной сделки и заинтересованность самого футболиста. Однако переговоры пока находятся на самой ранней стадии, и до конкретных решений еще далеко.

Руководство «Цинциннати» уверено, что клуб обладает всеми ресурсами для привлечения звезд мирового масштаба. Помимо Неймара, в списке интересов команды значатся полузащитник сборной США Уэстон Маккенни из «Ювентуса» и нападающий Джош Сарджент из «Торонто».

Неймар связан контрактом с «Сантосом» до конца 2026 года. В текущем сезоне бразилец успел сыграть за команду шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.

«Сантос» занимает 15-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 10 очков в 10 матчах. Лидером чемпионата является «Палмейрас» с 25 баллами.

Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 34-летний нападающий не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.