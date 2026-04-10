СМИ: Неймар может продолжить карьеру в МЛС

По данным издания The Athletic, представители клуба уже провели предварительные переговоры с игроком, который сейчас выступает за «Сантос».
Источник издания сообщает, что в ходе контактов стороны обсудили финансовые условия возможной сделки и заинтересованность самого футболиста. Однако переговоры пока находятся на самой ранней стадии, и до конкретных решений еще далеко.
Руководство «Цинциннати» уверено, что клуб обладает всеми ресурсами для привлечения звезд мирового масштаба. Помимо Неймара, в списке интересов команды значатся полузащитник сборной США Уэстон Маккенни из «Ювентуса» и нападающий Джош Сарджент из «Торонто».
Неймар связан контрактом с «Сантосом» до конца 2026 года. В текущем сезоне бразилец успел сыграть за команду шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.
«Сантос» занимает 15-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 10 очков в 10 матчах. Лидером чемпионата является «Палмейрас» с 25 баллами.
Ранее стало известно, что Неймар близок к пропуску чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 34-летний нападающий не попал в состав сборной Бразилии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Хорватией.