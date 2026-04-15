Лионеля Месси обвинили в мошенничестве из-за матчей сборных

В этом сезоне 38-летний Месси провел восемь матчей за «Интер Майами», в которых забил шесть мячей. В ближайшее время он должен принять решение по поводу участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Этот мундиаль может стать для него рекордным — шестым в карьере.