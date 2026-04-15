Лионеля Месси обвинили в мошенничестве из-за матчей сборных

Промоутерская компания VID подала многомиллионный иск против капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщает TMZ Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Причиной иска стали финансовые потери, которые, по утверждению истца, возникли из-за неучастия Месси в одном из рекламируемых товарищеских матчей. В иске указано, что в августе 2025 года VID приобрела у AFA эксклюзивные права на проведение двух товарищеских матчей сборной Аргентины в США в октябре — против Венесуэлы (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0). Сумма сделки составила семь миллионов долларов.

По условиям соглашения Месси должен был провести на поле не менее 30 минут в каждом из этих матчей. Несмотря на отсутствие повреждений, аргентинец не сыграл в матче против Венесуэлы. В игре против Пуэрто-Рико Месси отыграл все 90 минут и отметился двумя результативными передачами.

Точная сумма иска VID не раскрывается. В компании заявили о намерении взыскать понесенные многомиллионные убытки, а также добиться дополнительной компенсации за предполагаемое нарушение условий контракта и мошенничество.

В этом сезоне 38-летний Месси провел восемь матчей за «Интер Майами», в которых забил шесть мячей. В ближайшее время он должен принять решение по поводу участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Этот мундиаль может стать для него рекордным — шестым в карьере.

На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня).