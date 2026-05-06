Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.60
П2
4.36
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2

День в истории: 6 мая 1959 года была основана Федерация футбола СССР

6 мая 1959 года в истории советского футбола была заложена официальная структурная основа вида спорта: на учредительной конференции была создана Федерация футбола СССР (ФФССР).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ее появление стало результатом преобразования ранее действовавшей Секции футбола СССР, которая начала работу еще в 1934 году.

Новая федерация была первой по‑настоящему самостоятельной общественной спортивной организацией, отвечавшей за развитие и управление футболом во всем союзе. В ее задачи входили организация чемпионатов и кубков страны, подготовка команд для международных соревнований, координация работы республиканских и региональных федераций, а также взаимодействие с ФИФА и УЕФА. Первым председателем ФФССР был избран опытный спортивный функционер и бывший футболист Валентин Гранаткин.

Во второй половине 1950‑х годов советский футбол переживал период активного роста: развивались первенства различных республик, усиливались клубы, рос интерес болельщиков. Появление федерации позволило вывести руководство футболом на более высокий уровень, систематизировать кадровую, судейскую и инфраструктурную политику. Со временем именно под эгидой ФФССР формировались национальные сборные, готовившиеся к чемпионатам мира и Европы, а также к крупнейшим международным турнирам.

Федерация футбола СССР просуществовала распада страны, когда главные функции по управлению футболом в России перешли к новым структурам, в первую очередь к Российскому футбольному союзу (РФС). Однако дата 6 мая 1959 года остается для отечественного футбола символической: именно тогда был официально создан орган, который много десятилетий задавал вектор развития одной из самых популярных игр в стране.