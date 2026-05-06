День в истории: 6 мая 1959 года была основана Федерация футбола СССР

Ее появление стало результатом преобразования ранее действовавшей Секции футбола СССР, которая начала работу еще в 1934 году.
Новая федерация была первой по‑настоящему самостоятельной общественной спортивной организацией, отвечавшей за развитие и управление футболом во всем союзе. В ее задачи входили организация чемпионатов и кубков страны, подготовка команд для международных соревнований, координация работы республиканских и региональных федераций, а также взаимодействие с ФИФА и УЕФА. Первым председателем ФФССР был избран опытный спортивный функционер и бывший футболист Валентин Гранаткин.
Во второй половине 1950‑х годов советский футбол переживал период активного роста: развивались первенства различных республик, усиливались клубы, рос интерес болельщиков. Появление федерации позволило вывести руководство футболом на более высокий уровень, систематизировать кадровую, судейскую и инфраструктурную политику. Со временем именно под эгидой ФФССР формировались национальные сборные, готовившиеся к чемпионатам мира и Европы, а также к крупнейшим международным турнирам.
Федерация футбола СССР просуществовала распада страны, когда главные функции по управлению футболом в России перешли к новым структурам, в первую очередь к Российскому футбольному союзу (РФС). Однако дата 6 мая 1959 года остается для отечественного футбола символической: именно тогда был официально создан орган, который много десятилетий задавал вектор развития одной из самых популярных игр в стране.