День в истории: 20 мая 1981 года родился один из лучших вратарей современности Икер Касильяс

Он вырос в системе мадридского «Реала», за который дебютировал еще подростком, а затем на долгие годы стал лицом клуба и одним из самых узнаваемых игроков своего поколения.
Касильяс быстро превратился в ключевую фигуру «Реала» благодаря реакции, хладнокровию и умению спасать в самых сложных ситуациях. С ним мадридский клуб трижды выиграл Лигу чемпионов, пять раз чемпионаты Испании и другие крупные трофеи, а сам голкипер получил репутацию вратаря, который умеет решать исход матчей в одиночку.
Не менее яркой получилась и его карьера в сборной Испании. Касильяс был капитаном команды, которая выиграла чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах, а также чемпионат мира в 2010 году. Для испанского футбола это было золотое время, и именно Касильяс стал одним из главных символов этого успеха.
В международной статистике он долго оставался одним из рекордсменов по количеству матчей и сухих игр за сборную, а эксперты неизменно включали его в число лучших вратарей современности. День рождения Касильяса — хороший повод вспомнить эпоху, в которой один голкипер сумел объединить в себе талант, лидерство и редкую спортивную долговечность.