День в истории: 21 мая 1904 года создана ФИФА

Инициаторами объединения выступили представители футбольных ассоциаций Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Испании, Швеции и Швейцарии; именно тогда был заложен фундамент структуры, которая позднее определила правила и календарь международного футбола.
Появление ФИФА стало ответом на стремительный рост популярности футбола в начале XX века. Национальные федерации все чаще проводили матчи между собой, и возникла необходимость в едином органе, который мог бы координировать соревнования, утверждать регламенты и признавать официальные турниры. Первым президентом организации стал француз Робер Герен.
Сначала ФИФА объединяла только европейские ассоциации, но очень скоро география ее влияния начала быстро расширяться. Под эгидой федерации проходили первые международные турниры, а футбольный турнир Олимпиады-1908 в Лондоне стал одним из первых крупных соревнований, организованных при участии новой структуры.
Сегодня ФИФА управляет не только футболом, но и футзалом, и пляжным футболом, а ее день рождения считается одной из ключевых дат в истории игры. Именно с 21 мая 1904 года начался путь организации, которая превратила футбол в по-настоящему глобальный вид спорта.