День в истории: 22 мая 1937 года родился футболист Виктор Понедельник

В начале 1960 года его вызвали в сборную СССР, и этот шаг оказался историческим: уже в дебютном матче за национальную команду Понедельник сделал хет-трик, а летом того же года вошел в состав сборной на первый розыгрыш чемпионата Европы. В финале турнира против Югославии именно он принес советской команде победу в дополнительное время, забив решающий гол и вписав свое имя в историю европейского футбола.