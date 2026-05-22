День в истории: 22 мая 1937 года родился футболист Виктор Понедельник

Понедельник появился на свет в Ростове-на-Дону, а к большому футболу пришел через юношеские команды, где быстро проявил себя как результативный и умный форвард. В чемпионате СССР он выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА, при этом большую часть карьеры провел именно в родном городе, став символом местного футбола.
В начале 1960 года его вызвали в сборную СССР, и этот шаг оказался историческим: уже в дебютном матче за национальную команду Понедельник сделал хет-трик, а летом того же года вошел в состав сборной на первый розыгрыш чемпионата Европы. В финале турнира против Югославии именно он принес советской команде победу в дополнительное время, забив решающий гол и вписав свое имя в историю европейского футбола.
За сборную СССР Понедельник провел 29 матчей и забил 20 мячей, а в 1962 году сыграл на чемпионате мира в Чили и стал серебряным призером Кубка Европы 1964 года. В 1965 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, а завершив игровую карьеру, работал тренером, журналистом и футбольным функционером.
Имя Понедельника давно стало частью не только ростовской, но и общесоветской футбольной памяти. Его день рождения — повод вспомнить форварда, который не просто выигрывал матчи, а создавал большие исторические моменты для всего советского спорта.