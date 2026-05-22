Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.63
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.75
П2
2.25
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.43
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.34
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

День в истории: 22 мая 1937 года родился футболист Виктор Понедельник

22 мая 1937 года родился Виктор Понедельник — один из самых ярких нападающих в истории советского футбола и автор «золотого» гола сборной СССР в финале первого чемпионата Европы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Понедельник появился на свет в Ростове-на-Дону, а к большому футболу пришел через юношеские команды, где быстро проявил себя как результативный и умный форвард. В чемпионате СССР он выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА, при этом большую часть карьеры провел именно в родном городе, став символом местного футбола.

В начале 1960 года его вызвали в сборную СССР, и этот шаг оказался историческим: уже в дебютном матче за национальную команду Понедельник сделал хет-трик, а летом того же года вошел в состав сборной на первый розыгрыш чемпионата Европы. В финале турнира против Югославии именно он принес советской команде победу в дополнительное время, забив решающий гол и вписав свое имя в историю европейского футбола.

За сборную СССР Понедельник провел 29 матчей и забил 20 мячей, а в 1962 году сыграл на чемпионате мира в Чили и стал серебряным призером Кубка Европы 1964 года. В 1965 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР, а завершив игровую карьеру, работал тренером, журналистом и футбольным функционером.

Имя Понедельника давно стало частью не только ростовской, но и общесоветской футбольной памяти. Его день рождения — повод вспомнить форварда, который не просто выигрывал матчи, а создавал большие исторические моменты для всего советского спорта.