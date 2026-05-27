День в истории: 27 мая 1971 года прошел прощальный матч Льва Яшина

Для Яшина этот матч стал символическим завершением выдающейся карьеры. Он был единственным голкипером в истории, получившим «Золотой мяч», а его имя уже давно стало синонимом надежности, реакции и мастерства. В день прощания на поле вышли известные зарубежные звезды, среди которых были Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и Эусебио, что придало событию по-настоящему международный статус.