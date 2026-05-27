День в истории: 27 мая 1971 года прошел прощальный матч Льва Яшина

27 мая 1971 года в Москве состоялся прощальный матч Льва Яшина — вратаря, которого по праву считают легендой мирового футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На Центральном стадионе имени Ленина «Динамо» сыграло со сборной звезд мира, а трибуны собрали более 100 тысяч зрителей, пришедших проводить великую фигуру советского спорта.

Для Яшина этот матч стал символическим завершением выдающейся карьеры. Он был единственным голкипером в истории, получившим «Золотой мяч», а его имя уже давно стало синонимом надежности, реакции и мастерства. В день прощания на поле вышли известные зарубежные звезды, среди которых были Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и Эусебио, что придало событию по-настоящему международный статус.

Ход матча получился ярким и драматичным. После двух голов «Динамо» гости сумели сравнять счет, а сама игра завершилась вничью 2:2. Но главным моментом вечера стала сцена во втором тайме, когда 41-летний Яшин снял перчатки и передал их Владимиру Пильгую, официально завершив выступления на высшем уровне.

После финального свистка Лев Иванович попрощался с болельщиками короткой, но ставшей легендарной фразой: «Спасибо, народ!». Этот день навсегда вошел в историю как прощание с вратарем, чьи победы, титулы и влияние на игру сделали его одной из самых великих фигур в мировом футболе.