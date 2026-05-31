День в истории: 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч

В осажденном городе, где людям не хватало еды, электричества и безопасности, этот матч стал не просто спортивным состязанием, а настоящим актом сопротивления.
Игра прошла на запасном поле стадиона. Команды готовили специально: к игре вернули известных до войны футболистов, чуть улучшили их продовольственные рационы, чтобы люди хотя бы могли выдержать нагрузку. Время матча сократили: два тайма по 30 минут, без продолжительного перерыва — сил у участников и зрителей было минимум.
Состав «Динамо» во многом состоял из сотрудников органов внутренних дел, а ЛМЗ выставил команду заводчан и военнослужащих. Встреча прошла в атмосфере, где за каждым ударом по мячу слышались звуки артиллерийских залпов; в один из моментов игры немецкая артиллерия обстреляла район стадиона, матч на время прервали, и игроки вместе с зрителями прятались в бомбоубежище, после чего игру довели до конца. В итоге «Динамо» выиграло со счетом 6:0, но главным результатом стал сам факт проведения матча.
Этот поединок стал частью небольшого, но яркого потока спортивной жизни, который продолжился в Ленинграде после блокады. В 1991 году на стадионе «Динамо» установили памятную доску с надписью о том, что именно здесь в самые тяжелые дни блокады 31 мая 1942 года прошел исторический матч, символизирующий силу духа и веру в жизнь, несмотря на смерть и разрушение вокруг.