День в истории: 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошел футбольный матч

Состав «Динамо» во многом состоял из сотрудников органов внутренних дел, а ЛМЗ выставил команду заводчан и военнослужащих. Встреча прошла в атмосфере, где за каждым ударом по мячу слышались звуки артиллерийских залпов; в один из моментов игры немецкая артиллерия обстреляла район стадиона, матч на время прервали, и игроки вместе с зрителями прятались в бомбоубежище, после чего игру довели до конца. В итоге «Динамо» выиграло со счетом 6:0, но главным результатом стал сам факт проведения матча.