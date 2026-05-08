«Барселона» окончательно разозлила буков: PARI мотивирует игроков ставить против каталонцев

Постоянные успехи «Барселоны» в чемпионате и не только продолжают разорять букмекеров. Фанаты каталонцев каждый раз продолжают «грабить» букмекеров, ставя на низкие коэффициенты огромные суммы. Самые убыточные матчи для PARI в 2026 году — это те, в которых каталонцы разделались с «Реалом» (3:2 в Суперкубке Испании) и «Ньюкаслом» (7:2 в Лиге чемпионов). Только на этих двух встречах «Барса» вынесла PARI на 120 млн рублей.