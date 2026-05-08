«Барселона» окончательно разозлила буков: PARI мотивирует игроков ставить против каталонцев

Постоянные успехи «Барселоны» в чемпионате и не только продолжают разорять букмекеров. Фанаты каталонцев каждый раз продолжают «грабить» букмекеров, ставя на низкие коэффициенты огромные суммы. Самые убыточные матчи для PARI в 2026 году — это те, в которых каталонцы разделались с «Реалом» (3:2 в Суперкубке Испании) и «Ньюкаслом» (7:2 в Лиге чемпионов). Только на этих двух встречах «Барса» вынесла PARI на 120 млн рублей.
В связи с этим PARI запустила акцию «PARI против Барсы». Участникам предлагается делать ставки против «Барселоны» и получать баллы. Они начисляются по формуле: размер ставки, умноженный на ее коэффициент. Накопленные баллы можно обменять на фрибет. В компании уточнили, что в случае ставки на победу «Барселоны» все накопленные очки сгорают.
Акция стартует в 35-м туре чемпионата, приуроченном к матчу «Эль Класико» с мадридским «Реалом». В рамках акции будет доступен общий подсчет количества болельщиков, поставивших против «Барселоны».