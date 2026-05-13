Валерий Карпин: каждый второй мужчина не хочет платить алименты

«В контракте футболистов про алименты ничего не прописано. Каждый второй футболист… Хорошо, каждый второй мужчина не хочет платить алименты. Или если женщина ушла от мужчины, она тоже должна платить алименты в определённых случаях. У меня одна бывшая жена. У нее могли быть претензии, но у нее их не было», — сказал Карпин.
В 2023 году бывшая жена вратаря сборной России Матвея Сафонова подала на него в суд с иском о взыскании алиментов, потребовав на содержание дочери 238 млн рублей. Суд постановил обязать футболиста выплачивать в качестве алиментов четверть своих доходов.
Летом 2024 года Сафонову запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. Летом 2025 года стало известно, что футболист полностью погасил долг по алиментам перед бывшей женой, выплатив ей около 66 млн рублей.
Сборная России в ближайший месяц проведет три товарищеских матча. 28 мая национальная команда сыграет против сборной Египта в Каире, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.