Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.61
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.02
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.90
П2
2.04
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.10
П2
3.58
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2

Валерий Карпин: каждый второй мужчина не хочет платить алименты

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью Надежде Стрелец высказался о стереотипе, что мужчины избегают уплаты алиментов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«В контракте футболистов про алименты ничего не прописано. Каждый второй футболист… Хорошо, каждый второй мужчина не хочет платить алименты. Или если женщина ушла от мужчины, она тоже должна платить алименты в определённых случаях. У меня одна бывшая жена. У нее могли быть претензии, но у нее их не было», — сказал Карпин.

В 2023 году бывшая жена вратаря сборной России Матвея Сафонова подала на него в суд с иском о взыскании алиментов, потребовав на содержание дочери 238 млн рублей. Суд постановил обязать футболиста выплачивать в качестве алиментов четверть своих доходов.

Летом 2024 года Сафонову запретили выезд из страны из-за долга по алиментам в размере 60 млн рублей. Летом 2025 года стало известно, что футболист полностью погасил долг по алиментам перед бывшей женой, выплатив ей около 66 млн рублей.

Сборная России в ближайший месяц проведет три товарищеских матча. 28 мая национальная команда сыграет против сборной Египта в Каире, после чего вернется в Россию, где проведет еще две игры — 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше