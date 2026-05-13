Дани Рохас из «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом

Фернандес известен ролью мексиканского нападающего Дани Рохаса, который переходит в клуб «Ричмонд» и становится звездой АПЛ в американском сериале «Тед Лассо».
В клубе «Эль-Пасо Локомотив» из американского Чемпионшипа, актер будет выступать на позиции форварда. Перед подписанием контракта Фернандес прошел двухмесячный просмотр, который включал в себя участие в предсезонных играх.
— Футбол всегда был огромной частью моей жизни и самоидентификации, и куда бы ни забрасывала меня судьба, мечта профессионально заниматься спортом никогда по‑настоящему не покидала мое сердце. Невероятно благодарен «Эль‑Пасо Локомотив» — клубу, тренерам, персоналу и особенно моим товарищам по команде — за то, что открыли передо мной двери и дали возможность с первого дня бороться за результат.
Мое возвращение в профессиональный футбол — это история о вере в себя, готовности идти на риск и продолжении погони за мечтой, какой бы неожиданной ни была дорога.
Всегда благодарен Богу, моей семье и друзьям за веру в меня. Может, я просто сумасшедший с сумасшедшими мечтами… Так что оказаться здесь, с «Локос», на самом деле вполне логично, — приводит слова Фернандеса пресс-служба клуба.
В подростковом возрасте Фернандес занимался в академии клуба «Текос», который на тот момент выступал в высшем дивизионе Мексики, но в 15 лет две травмы колена поставили крест на его спортивной карьере.
В нынешнем регулярном чемпионате «Эль-Пасо Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы В с 14 очками. Лидером группы является «Сан-Антонио» с 17 баллами.