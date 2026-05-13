Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.58
П2
4.05
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.62
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
12.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.01
П2
2.13
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.90
П2
2.04
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.08
П2
3.59

Дани Рохас из «Теда Лассо» стал профессиональным футболистом

35-летний мексиканский актер Кристо Фернандес, сыгравший в сериале «Тед Лассо», подписал контракт «Эль-Пасо Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Фернандес известен ролью мексиканского нападающего Дани Рохаса, который переходит в клуб «Ричмонд» и становится звездой АПЛ в американском сериале «Тед Лассо».

В клубе «Эль-Пасо Локомотив» из американского Чемпионшипа, актер будет выступать на позиции форварда. Перед подписанием контракта Фернандес прошел двухмесячный просмотр, который включал в себя участие в предсезонных играх.

— Футбол всегда был огромной частью моей жизни и самоидентификации, и куда бы ни забрасывала меня судьба, мечта профессионально заниматься спортом никогда по‑настоящему не покидала мое сердце. Невероятно благодарен «Эль‑Пасо Локомотив» — клубу, тренерам, персоналу и особенно моим товарищам по команде — за то, что открыли передо мной двери и дали возможность с первого дня бороться за результат.

Мое возвращение в профессиональный футбол — это история о вере в себя, готовности идти на риск и продолжении погони за мечтой, какой бы неожиданной ни была дорога.

Всегда благодарен Богу, моей семье и друзьям за веру в меня. Может, я просто сумасшедший с сумасшедшими мечтами… Так что оказаться здесь, с «Локос», на самом деле вполне логично, — приводит слова Фернандеса пресс-служба клуба.

В подростковом возрасте Фернандес занимался в академии клуба «Текос», который на тот момент выступал в высшем дивизионе Мексики, но в 15 лет две травмы колена поставили крест на его спортивной карьере.

В нынешнем регулярном чемпионате «Эль-Пасо Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы В с 14 очками. Лидером группы является «Сан-Антонио» с 17 баллами.