«Атланта» с Миранчуком уступила в четвертьфинале Кубка США

«Атланта Юнайтед» проиграла «Орландо Сити» в матче ¼ финала Открытого Кубка США (1:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем поле «Орландо». В составе победителей дубль оформил Тиаго (24-я и 45+5-я минуты), также мячи забили Давид Брекало (5) и Гриффин Дорси (16). У проигравших отличился Эммануэль Латте Лат (84).

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.

В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Атланта» занимает 14-е место в турнирной таблице с 11 очками. В следующем туре «Атланта» 25 мая на выезде встретится с «Коламбус Крю».

30-летний Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Его соглашение с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.