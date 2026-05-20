«Атланта» с Миранчуком уступила в четвертьфинале Кубка США

Встреча прошла на домашнем поле «Орландо». В составе победителей дубль оформил Тиаго (24-я и 45+5-я минуты), также мячи забили Давид Брекало (5) и Гриффин Дорси (16). У проигравших отличился Эммануэль Латте Лат (84).
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
В текущем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Атланта» занимает 14-е место в турнирной таблице с 11 очками. В следующем туре «Атланта» 25 мая на выезде встретится с «Коламбус Крю».
30-летний Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года из итальянской «Аталанты». В составе американского клуба футболист провел 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал девять результативных передач. Его соглашение с клубом из МЛС рассчитано до конца декабря 2027 года.