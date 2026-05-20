Онугха: Я и правда не слабее Чалова. Можете даже его спросить

Нападающий турецкого «Кайсериспора» Герман Онугха в интервью Sport24 объяснил, почему он не слабее Федора Чалова.

Источник: ФК "Кайсериспор"

— Зимой «Кайсериспор» подписал Федора Чалова и Дениса Макарова. Почему они толком себя не проявили?

— Судя по статистике, у них шло туго. На самом деле Макаров многое добавил команде: все время старался обвести, пробить, подать. У Дениса много спортивной наглости: два раза потеряет мяч, но на третий полезет и создаст опасный эпизод. Федя тоже сделал «Кайсериспор» лучше.

— Чем крут Чалов?

— Когда мастеровитый игрок приезжает в команду, темп и качество тренировок сразу увеличиваются. Это было заметно с Федей. Мне говорили, что он сумасшедший игрок: работает с мячом, видит поле, взаимодействует с партнерами. Так и оказалось. Федя просто любит футбол. Играет с горящими глазами, ждет игры, пашет. Это важно: в команде таких не хватает.

— Ты как-то говорил, что не слабее Чалова. Федор припомнил эти слова при встрече?

— Ха-ха, нет! Но я и правда не слабее. Можете даже его спросить! Хотя надо понимать: мы разноплановые нападающие. Я под два метра ростом и весом 90 килограмм, а Федя более мобильный. Нас даже вместе ставят не как двух форвардов: одного центральным, второго — в оттяжке.

— Как проводили свободное время вне футбола?

— Чаще всего собирались у Феди дома — я, кстати, помогал с его поиском. Ужинали, смотрели футбол, пацаны могли поиграть в PlayStation. А Макаров готовит так, что никакие рестораны не нужны! На час уходит, и мы его не трогаем. Приготовит так, что чаевые оставить тянет! — сказал Онугха.

В этом сезоне Онугха провел за «Кайсериспор» 28 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона «Кайсериспор» вылетел из турецкой Суперлиги.

В России Онугха известен по выступлениям за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». В августе 2024 года нападающий попал в расширенный состав сборной России, однако в итоговую заявку национальной команды не попал.